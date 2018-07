Helsinkibe várják Trumpékat

Az USA szövetségesei aggodalommal tekintenek az egyeztetésre Putyinnal

Ma találkozik Donald Trump amerikai elnök orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal a finn fővárosban, Helsinkiben. A világ feszült figyelemmel kíséri a két vezető találkozóját, amelyből – ahogy Trump fogalmazott – talán valami jó is kisülhet.

Először négyszemközt beszélget ma a finn elnöki palotában a két elnök, majd az orosz és az amerikai küldöttség munkavacsorán tárgyal egymással. „Találkozókat szervezni Oroszországgal, Kínával, Észak-Koreával – én ebben hiszek. Egy ilyenből rossz dolog nem sülhet ki, és talán valami jó fog” – fogalmazott az amerikai elnök a hétvégén.

A világsajtóban napok óta folyik a találgatás azzal kapcsolatosan, hogy milyen eredmények születhetnek majd a két vezető megbeszéléséből. Annyi bizonyos, hogy a szíriai helyzet, az orosz hekkertámadások és Ukrajna is szóba kerül majd.

A legnagyobb aggodalom a Krím félsziget orosz annektálásával kapcsolatos, amelyet az USA hivatalosan jogszerűtlennek tart. – Kijev legfőbb félelme, hogy Donald Trump elnök elfogadja az annektálást – fogalmazott Daragh McDowell Oroszország-szakértő, a Verisk Maplecroft globális vállalati kockázatkezelő cég munkatársa.

A sajtóban megjelent, hogy Vlagyimir Putyin érdekelt lenne a szíriai konfliktus megoldásában, ha cserébe Washington feloldaná az Ukrajna miatt Oroszország ellen hozott szankciókat. Növeli a félelmeket, hogy Donald Trump nyitva hagyta az ajtót, újságírói kérdésre csak annyit válaszolt arra, mi lesz az eredmény: „meglátjuk”. Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek tisztségviselői mindenesetre arra ösztökélték Donald Trumpot, hogy nagy alkut kössön Vlagyimir Putyinnal – írta tegnap a The New Yorker című amerikai hetilap.

Egyes amerikai szakértők ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki. – A Putyin–Trump-felállás nem egy fair play játszma – fogalmazott Ian Bond, a Centre for European Reform londoni kutatócég vezetője. – Az orosz vezetőnek jelentősen több háttértudása van az érintett politikák részleteit illetően, otthonosan mozog a geopolitikában, és egykori KGB-tisztként képzett a meggyőzés, a kibúvókeresés és a hízelgés művészetében – emelte ki.

A találkozó kapcsán az USA szövetségesei is aggódnak. A Bild am Sonntag című német lap is arról írt: Trump és Putyin egymásra találása vagy „érdekházassága” nagyon veszélyes lehet Európának, mert Trump kiszámíthatatlan és fogékony a hízelgésre, míg Putyin hideg és számító. – Jó, ha az USA és Oroszország szóba áll egymással – nyilatkozott Heiko Maas német külügyminiszter a vasárnap megjelent lapban. Maas azonban óva intette az amerikai elnököt attól, hogy a szövetségeseit hátrányos helyzetbe hozó egyoldalú megállapodást kössön az orosz elnökkel.

Tegnap felvonulást tartottak Helsinkiben, tiltakozva a találkozó ellen. „A sajtónak szabadnak kell lennie” – kántálták a demonstrálók, akik az emberi jogokat támogató plakátokat vittek. Helsinki egyébként azért lett a találkozó helyszíne, mert semleges területnek számít. Helyi szakértők azonban ez ellen is tiltakoztak, szerintük Finnország az uniós tagság óta nem semleges, sőt kiterjedt együttműködést folytat a NATO-val is.