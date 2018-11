Hat emberre lőtt rá egy fegyveres ámokfutó Floridában, majd magával is végzett

Hat embert lőtt le egy 40 éves, konzervatív veterán Florida fővárosában, Tallahassee-ben egy bikram jóga stúdióban. Két meglőtt ember a kórházba szállítás közben meghalt, a tettes önmagával is végzett.

A floridai rendőrség immár megnevezte az elkövetőt, a 40 éves deytonai Scott Beierle személyében, de egyelőre semmilyen információt nem közölt a jóga stúdióban elkövetett mészárlás lehetséges okairól. Arra semmilyen jel nem utal, hogy a magányos elkövetőnek, aki különböző konzervatív és republikánus csoportok tagja volt a közösségi oldalakon, lettek volna társai.

Scott Beierle leszerelt katona volt, korábban angol tanár volt és egyszer ítélték el tettlegességért. A 180 ezres Tallahassee ugyan jóval kisebb város, mint Florida nagyvárosai, Miami, vagy Orlando, de jogi szempontból mégis ez a kisebb település Florida fővárosa. Itt található az a Hot Joga Tallahassee nevű stúdió, ahol a halálos lövöldözés történt.

A két áldozat egy gyógyszerésznő és egy helyi egyetemre járó diáklány, míg a további meglőtt emberek közül többen szembeszálltak a pisztolyt rántó fegyveressel, többen is igyekeztek másokat megvédeni – mondta a CNN-mel a stúdió vezetője. A rendőrök már három percen belül a helyszínen voltak, a kiérkező mentősök pedig hat embert szállítottak kórházba, az elhunytak mellett a sebesültek között is van, akinek kritikus az állapota. A gyilkos önmagával is végzett.