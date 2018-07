Hallathat még magáról az ISIS

Megtámadták a kormányzói hivatalt iraki Kurdisztánban

Iraki Kurdisztán központja eddig a nyugalom szigetének számított, tegnap azonban – feltehetően az Iszlám Állam fegyvereseinek – mégis sikerült csapást mérniük az erbíli kormányzói hivatalra. A hivatalos álláspont szerint a dzsihadistákat tavaly végleg kisöpörték, de vannak arra utaló jelek, hogy a terrorszervezet újra erősödik.

Erbíl, vagyis iraki Kurdisztán autonóm régiójának székhelye az egyik legbiztonságosabb város a közel-keleti országban: a terrortámadások egyáltalán nem jellemzőek a térségben, ami részben annak is köszönhető, hogy az Iszlám Állam (ISIS) harcosai hosszú ideje kiszorultak a kurdok fellegvárából. Sőt az önálló kurd hadsereg, a pesmergák korlátozott felszereltségük ellenére, később pedig amerikai támogatással képesek voltak jelentős területeket visszaszerezni a dzsihadistáktól.

Éppen ezért volt váratlan, hogy hétfőn vélhetően az ISIS fegyveres támadói hatoltak be a város kormányzói hivatalába, a támadásban ketten meghaltak. A terrorszervezet eddig még hivatalosan nem vállalta magára a merényletet, de a múltban ez az Iszlám Állam volt az a szervezet, amelyhez pokolgépes merényletek köthetők, ráadásul a helyi biztonsági tisztviselők szerint az ISIS-re utal a fegyveresek által használt stratégia is. – Úgy véljük, hogy a támadók az Iszlám Állam tagjai voltak, mert a szélsőségesek taktikájának megfelelően jutottak be az épületbe, és Allah akbart! kiáltoztak – mondták.

Egy, a Reutersnek nyilatkozó ISIS-szakértő szerint azonban sokkal inkább valószínű, hogy az akciót az Anszar al-Iszlám nevű, túlnyomó többségében kurdok alkotta szalafista szervezet hajtotta végre, amely az al-Kaida nemzetközi terrorszervezettel is kapcsolatban áll. Az iraki kormány tanácsadójaként is tevékenykedő szakértő szerint erre utal, hogy a terrortámadás nem volt olyan kifinomult, mint az az ISIS műveleteinél megszokott volt, továbbá árulkodó az is, hogy a fegyveresek az Anszar al-Iszlám által viselt kurd öltözetben törtek be a kormányhivatalba.

Haider al-Abádi iraki kormányfő egyébként tavaly decemberben jelentette be az Iszlám Állam ellen három éve kezdett háború végét, tudatva a nemzetközi közösséggel, hogy az országot teljesen felszabadították a dzsihadista szervezet uralma alól. Az Egyesült Államok szintén teljes erővel azt kommunikálja: a dzsihadista szervezetet csaknem teljesen kiűzték Irakból, ám eközben a Reuters riportban számolt be arról, hogy az Iszlám Állam számos jel szerint feltámadóban van.

Ez részben a május 12-i parlamenti választások után bekövetkezett káosznak tudható be; a voksolás eredményét sokan megkérdőjelezték. Bizonyos nézetek szerint ugyanis iráni támogatottságú csoportok próbálnak a vezetésbe férkőzni, hogy biztosítsák hatalmukat a következő kormány felett. A bizonytalanság a legjobb táptalaj az ISIS számára: korábban is így, a kormánnyal szembeni bizalmatlanságot kihasználva alakított ki együttműködést az iraki közösségekkel.

A Reuters által megszólaltatott helybéliek szerint a legaggasztóbb az: a harcosok többsége iraki, ami lehetetlenné teszi, hogy elhagyják az országot.