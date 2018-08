Grezsa István: a kormány célja az, hogy Kárpátalja kapocs és híd legyen az EU felé

A magyar kormány célja az, hogy Kárpátalja kapocs és híd legyen az Európai Unió felé, ahová Ukrajna egyébként is deklaráltan törekszik – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos szerdán Beregszászon.

Grezsa István, akit a közelmúltban neveztek ki Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá, abból az alkalomból tartott közös sajtótájékoztatót Török Dénessel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) elnökével, hogy a KMNE a magyar kormány támogatásával panziót vásárolt a nagybereznai járási Viska (Viharos) hegyvidéki településen, az Uzsoki-hágó közelében a kárpátaljai és anyaországi nagycsaládosok kedvezményes üdültetése céljából.

A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a KMNE Kárpátalja egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezete, amely közel 600 magyar családot egyesít, a tevékenysége mintegy 3500 embert érint. Példaként említette, hogy a szervezet tavaly több mint 60 programot bonyolított le.

Érthető tehát – folytatta -, hogy a magyar kormány jelentős támogatást nyújt a KMNE működéséhez, beleértve egy jól működő, festői környezetben található, a magyar határtól 100, a szlovák határtól 20 kilométerre fekvő hegyi panzió megvásárlását az egyesület számára a Magyar Házak Kárpátalján kormányprogram és a családok éve keretében.

Grezsa István kiemelte: a magyar kormány a panzióvásárlással is azt üzeni a Kárpátalján élő magyaroknak és nem magyaroknak, hogy – amint ez eddig is tudható volt – legyen bármilyen rossz a viszony Kijev és Budapest között, Magyarország folytatni fogja azt a gesztuspolitikát, amellyel nemcsak a kárpátaljai magyar közösséget, hanem az ott élő többségi nemzetet is támogatni kívánja.

„Örülnénk, ha az a szakadék, amelyet az ukrán politika egyre inkább mélyít Ungvár és Kijev között, eltűnne, hiszen a mi célunk soha nem az volt, amivel igaztalanul vádolnak bennünket, hogy bármiféle szeparatista törekvést erősítsünk Kárpátalján, hanem a célunk az, hogy Ukrajna legnyugatibb megyéje kapocs és híd legyen az Európai Unió felé, ahová Ukrajna egyébként is deklaráltan törekszik” – szögezte le a miniszteri biztos.

Török Dénes elmondta, hogy a félszáz férőhelyes panzió megvásárlása egyfelől lehetővé teszi a kárpátaljai magyar nagycsaládosok szociális üdültetését az év 12 hónapjában, másfelől az üzletszerű működtetéséből származó bevétel hozzájárul majd a KMNE tevékenységének fejlesztéséhez. Hozzátette: a KMNE távlati célja, hogy a panziót bevonják az Erzsébet- és a Határtalanul! programokba, miáltal Kárpátalja még inkább beágyazottá válhatna a magyar köztudatban.

A magyar kormánynak köszönetet mondva jelezte, felmérésük szerint a kárpátaljai nagycsaládosok közel 90 százalékának eddig nem volt lehetősége családos üdülésre. Közölte, hogy a nagycsaládosok már szeptemberben eltölthetnek kedvezményes áron egy-egy hétvégét a viskai panzióban.