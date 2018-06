Geert Wilders: Orbán Viktor példa volt az emberek számára

Katasztrofálisnak nevezte Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője az ECHO TV-nek adott exkluzív interjúban azokat a folyamatokat, amelyek az utóbbi években Európában játszódtak le mind kulturális és ideológiai téren, mind pedig a biztonság terén. A bevándorlásellenes politikus szerint az európai vezetők többsége nem képes ellentmondani az európai uniós nyitott határok politikájának, holott – ahogy fogalmazott – „a saját országainkban megszálltak minket”.

Geert Wilders felhívta rá a figyelmet, hogy az Európába érkezett menedékkérők millió gazdasági bevándorlók, s miattuk az eredeti lakosság és a kultúra is kicserélődik.

Nem mindegyik, de a legtöbb vezető az Európai Unióban kulturális relativizmust hajt végre, ők nem hisznek a saját identitásukban, szerintük nem érték az, ha egy ország mondjuk keresztény, vagy éppen zsidó gyökerekből táplálkozik. Ők azt vallják, hogy minden kultúra egyenlő, sőt szerintük ezeket össze kell keverni – mondta a holland euroszkeptikus politikus.

Geert Wilders méregnek nevezte a kulturális relativizmust, valamint a nyitott határokat, ugyanakkor pozitív példaként kiemelte a magyar kormány bevándorlás politikáját. Meglátása szerint Orbán Viktor miniszterelnök példa volt az emberek számára Olaszországban és Ausztriában is, hogy felismerjék, van másik lehetőség is a bevándorlással szemben.

A holland Szabadságpárt vezetője kiáll amellett, hogy le kell zárni a határokat és vissza kell nyerni a nemzeti öntudatot, de mivel ez nagyon nehéz az Európai Unióban, azt javasolja, hogy országa Hollandia is hagyja el az EU-t.

