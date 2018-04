Gázai vérfürdő: USA-vétó a vizsgálatnak

Megosztja a nemzetközi közösséget a Gázai övezet és Izrael határán lezajlott véres tüntetéshullám. Az izraeli túlkapásokat emlegető államok az ENSZ Biztonsági Tanácsánál követeltek vizsgálatot, ám a vétójoggal rendelkező Egyesült Államok elébe ment a törekvéseiknek. Ezzel egy időben Recep Tayyip Erdogan török elnök terrorizmussal vádolta a zsidó államot.

Összeszólalkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő a múlt pénteken, a Gázai övezet határánál kitört zavargáshullám miatt. Törökország első ember a hét végén Isztambulban tartott beszédében terroristának bélyegezte az izraeli kormányfőt, és a palesztin tüntetők elleni fellépés kapcsán embertelen támadásról beszélt.

Ahogy arról a Magyar Idők is beszámolt, a palesztin föld napja alkalmából a Gázai övezet és a zsidó állam határán megrendezett pénteki demonstráció vérfürdőbe torkollott, az izrae­li hadsereg pedig 17 palesztin tüntetővel végzett és több száz palesztint megsebesített. Benjamin Netanjahu Twitter-üzenetben utasította el az izraeli túlkapásról szóló török bírálatot, és azt írta: „A világ legerkölcsösebb hadserege nem fog erkölcsi szónoklatokat hallgatni olyasvalakitől, aki évek óta válogatás nélkül bombáz civileket”.

Az izraeli védelmi miniszter a hét végén szintén a katonái védelmére kelt. Avigdor Lieberman a katonai rádióban kifejtette: miután a megmozdulás erőszakossá vált, az egyenruhások megtették, amit kellett. Kiemelte: amennyiben megismétlődik egy hasonló határzavargás, a Gázai övezetet irányító Hamász sokkal keményebb válaszra számíthat. Lieberman egyúttal azt hangoztatta, hogy nem lesz nemzetközi vizsgálat az incidensről, annak ellenére, hogy sokan ezt követelik a nemzetközi közösségből. Mint mondta, még náluk is keményebben lépne fel bármely állam, amelynek megpróbálják áthágni a határait, így egészen biztos, hogy az izraeliek nem fognak együttműködni ilyen jellegű vizsgálatokkal.

Az incidens az ENSZ-intézményekben is nagy visszhangot kapott, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős világszervezet Biztonsági Tanácsa már péntek éjjel összeült, hogy megvitassa a gázai helyzetet. Sajtóinformációk szerint a találkozón Kuvait egy olyan nyilatkozattervezettel állt elő, amely vizsgálatot követelt volna az összecsapások ügyében, ám a testületben vétójoggal rendelkező Egyesült Államok elutasította a javaslatot.

Arról nem tudni, hogy más államok is nemet mondtak volna a tervezetre, írta a CNN. A rendkívüli ülés után az Egyesült Államok mindenesetre jelezte: kizárólag egy olyan megoldásban érdekelt, amely konkrét és világos lépéseket tartalmaz Gáza humanitárius helyzetének javítására és az ott élő palesztinok életének megkönnyítésére.

Pápai üzenet

Ferenc pápa a hagyományos húsvéti urbi et orbi áldásában a Szentföldnek is békét szorgalmazott Rómában, a Szent Péter-bazilikában. Fohászkodjunk a megbékélés gyümölcseiért a mai is konfliktusok sebezte Szentföldnek, amelyek nem kímélik a védteleneket – mondta a katolikus egyházfő, utalva a gázai vérengzésre. A pápa a polgárháborús Szíriára is kitért és hívők tízezrei előtt kijelentette: áldásában mindenekelőtt a szeretett és megkínzott Szíriának kérte a béke gyümölcseit. – Bárcsak ezen húsvéton a feltámadott Krisztus fénye megvilágítaná valamennyi politikai és katonai vezető lelkiismeretét, hogy legyen vége a mészárlásnak – mondta. (MTI)