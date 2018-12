Furcsa kék fény jelent meg New York felett

Pánikot keltett egy transzformátorállomás kigyulladása, sokan földönkívüliekre gyanakodtak

Földönkívüliek inváziójának rémhíre száguldott végig csütörtök éjjel New Yorkon, miután kigyulladt egy transzformátorállomás kék fénybe borítva az eget. Nem ez az első eset, hogy az amerikaiak ufók eljövetelét vizionálták, az áramszünetek és az ufóakták hírei sosem maradnak visszhang nélkül.

A transzformátorállomás a Con Edison áramszolgáltató villamos erőművében gyulladt ki, Queens városrész Astoria negyedében, Manhattannel szemben, helyi idő szerint 21.20-kor, jelentették az amerikai hatóságok. A robbanás következtében több körzetben áramkimaradások történtek. Leállt a forgalom a La Guardia repülőtéren, a városnegyedet átszelő 7-es metróvonalon, és egy közeli börtönben is áramszünet volt. Sérülés nem történt. A robbanás képei azonban nagy riadalmat keltettek a Twitter közösségi oldalon. Hála a sci-fi filmeknek, sokan arra gyanakodtak, hogy a kék fényjelenség a földönkívüliek eljövetelét jelzi: voltak, akik űrjárművek érkezését várták, mások arról írtak, hogy kapu nyílhatott meg egy másik dimenzióba.

A hatóságok kénytelenek voltak reagálni a rémületre. „Szó sincs földönkívüliekről, egy transzformátorállomás robbant fel a Con Ed queensi erőművében” – közölte Twitter üzenetében Eric Phillips, a New York-i polgármester szóvivője. „Rövid tűz volt az astoriai alállomáson, ami miatt csökkent a feszültség a hálózatban” – erősítette meg a Con Edison vállalat is, illetve biztosították a lakosságot arról is, hogy valamennyi áramvezeték üzemel és a rendszer biztonságos.

Nem ez az első eset, hogy New York polgárai ufók érkezését vélték látni a város felett. 2003-ban egy kilenc államot és Kanadát is érintő áramszünet idején olyan sötét lett a régióban, hogy szabad szemmel láthatóvá vált a Tejút és egyes műholdak is. A fényszennyezéshez szokott városiak akkor ezeket gyanították idegen lényeknek. Az áramszünetek egyébként rendszeresen keltenek hasonló pánikot: legutóbb Közép-Amerikában hat országa maradt tavaly egy éjszakára áram nélkül, sokan idegen lények érkezéséhez kötötték a jelenséget. Ilyenkor a hatóságok közleményei sem jelentenek elegendő magyarázatot az ufóhíveknek.

A földönkívüli lények kérdése tabutéma a tudományos kutatás területén, ezért mindig nagy médiaérdeklődés övezi, amikor a kérdés hivatalos körökben is felmerül. Tavaly például kiderült, hogy a Pentagon éveken át titkos ufókutató részleget tartott fenn, legalábbis a The New York Times értesülései szerint. A lap arról írt, hogy az egység 2007 és 2012 közt működött hivatalosan, 22 millió dolláros büdzséből. Háttér-információik szerint külön finanszírozás és hivatalos megbízás nélkül, a mai napig tovább él. Kissé délebbre, Chilében már 1997-ben létrehoztak egy légi anomáliák vizsgálatára hivatott bizottságot (CEFAA), amely tavaly publikálta dokumentumait egy 2014-es, haditengerészet által rögzített égi jelenségről. 2008 óta több ország, így Brazília, Kanada, Dánia, Ecuador, Franciaország, Új-Zéland és Nagy-Britannia is elkezdte nyilvánosságra hozni az úgynevezett ufóaktákat, amelyek a furcsa égi jelenségekről szóló bejelentéseket vizsgáltak.

Bár a dokumentumok nem foglalnak állást, pusztán vizsgálati dokumentá­ciók, ezen hírekben mindig a saját igazukat vélik felfedezni az ufószkeptikusok, és újabb bizonyítékként értelmezik az ufóhívek is.