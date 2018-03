Frontális támadás Kína ellen

Távozik a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója az importvámok miatt

Az amerikai kormányzat azt tervezi, hogy korlátozza a kínai beruházásokat az amerikai gazdaságban, és fontolgatja különleges adók bevezetését a Kínából importált termékekre. Az MTI által idézett Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint az egyelőre csak tervbe vett intézkedések a Kínából importált fogyasztási termékek széles skálájára vonatkoznak.

Ezenfelül az amerikai kormányzat korlátozná azokat a kínai beruházásokat, amelyek, úgymond, nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Legfrissebb adatok szerint tavaly decemberben 34 milliárd dollár amerikai deficit alakult ki a Kínával folytatott kereskedelemben. Donald Trump elnököt dühíti a krónikus külkereskedelmi hiány, amelyet a gazdasági gyengeség jelének tekint, és amelyért szerinte a kereskedelmi partnerek tisztességtelen versenyelőnye a felelős. Számos szakember viszont alapvetően másra vezeti vissza a hiányt: az amerikaiak egyszerűen többet költenek, mint amit megtermelnek, és a hiányt az importból fedezik.

Közben bejelentette távozását a Fehér Ház stábjából Gary Cohn, Trump legfőbb gazdasági tanácsadója. Az 57 éves Cohn nagy valószínűséggel azért mondott fel, mert nem tudta meggyőzni az elnököt arról, hogy ne vezessen be büntetővámot.

A The New York Times szerint a távozás pontos dátuma egyelőre nem ismert, várhatóan a következő hetekben esedékes. A lapnak nyilatkozó tisztségviselők szerint azonban nem egyetlen ok húzódik meg a lemondás hátterében, bár a döntő motívum az lehetett, hogy Cohn csatát vesztett a gazdasági protekcionizmust hirdetőkkel, elsősorban is Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel szemben.

A The Washington Post egyidejűleg azt közölte, hogy ugyancsak a gazdasági protekcio­nizmus hívének számító Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi és iparpolitikáért felelős igazgatója váltja Gary Cohnt. Navarro Trump védelmében közölte: míg 2000-ben az Egyesült Államok a világ legnagyobb alumíniumtermelője volt, mára a globális alumínium­piacnak csupán 1,5 százalékát ellenőrzi, Kína pedig az 55 százalékát.

Az Európai Unió kész reagálni, ha az Egyesült Államok valóban vámot vet ki az importált acélra és alumíniumra – mondta Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos.

Brüsszel összeállított egy listát, amely alapján szükség esetén 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének majd ki 25 százalékos importvámot. A listán olyan termékek szerepelnek, mint például narancslé, a Harley-Davidson motorok és a bourbon whisky. Az EU azt is tervezi, hogy ha kell, nemzetközi koalíciót hoz össze az érintett országokból a hatékonyabb fellépés érdekében.