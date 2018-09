Fort Trump bázist akarnak a lengyelek

Donald Trump amerikai elnök közlése szerint Washingtonban fontolóra veszik azt a varsói kérést, hogy az Egyesült Államok állandó katonai jelenlétet alakítson ki Lengyelországban. A Fehér Házban vendégeskedő Andrzej Duda lengyel elnök azt javasolta: a támaszpontot Fort Trumpnak nevezzék el. Nemcsak ez, de az is zene az amerikai elnök füleinek, hogy Varsó maga is fizetne a bázisért, továbbá több milliárd dollárért vesz Patriot rakétarendszert, és amerikai cseppfolyós gázra is igényt tart. A NATO-erők keletebbre telepítése irritálja Moszkvát, miközben a lengyelek éppen az orosz fenyegetéstől tartva akarnak amerikai bázist.

– B…sszák meg, hozzák el onnan, és telepítsék át Oregonba! – fakadt ki Bob Woodward egy hete megjelent botránykönyve szerint Donald Trump, amikor megtudta: az Egyesült Államok nemcsak rakétavédelmi rendszert telepített Dél-Koreába, de még állja is annak tízmilliárd dolláros költségét.

Az amerikai elnök és lengyel kollégája, Andrzej Duda keddi Fehér Ház-i megbeszélése ennek fényében a kedvére lehetett Trumpnak: a lengyelek állandó amerikai bázist akarnak a területükön, és korábbi hírek szerint akár kétmilliárd dollárral is beszállnának a megvalósításba. Sőt Duda azt mondta vendéglátójának, hogy még rokonszenvesebbé tegye az elképzelést: a támaszpontot Fort Trumpnak neveznék el. – Nagyon komolyan tanulmányozzuk a kérést, tudom, hogy Lengyelországnak tetszik az ötlet, és igen, fontolgatjuk – mondta Trump, aki egyetértett Dudával abban, hogy Oroszország csak az erőből ért.

Lengyelország – a balti államokkal együtt – a hidegháború vége óta tart az oroszoktól, de a Krím félsziget 2014-es megszállása és elcsatolása felgyorsította az eseményeket. Varsóban már kevésnek tartják a rotációs alapon, ezres nagyságrendben az országban állomásoztatott amerikai katonák számát, többet akarnak, és maguk is fegyverkeznek – ez azonban tovább élezi a Nyugat és Moszkva amúgy is feszült viszonyát.

A lengyelek idén márciusban Patriot amerikai rakétavédelmi rendszer beszerzéséről is megállapodtak; ezért 4,75 milliárd dollárt fizetnek, és energiabiztonságukban az amerikai cseppfolyósított gáznak is szerepet szánnak. Moszkva már 2010-ben, az első, átmenetileg lengyel földre, a kalinyingrádi orosz körzet közelébe telepített Patriot-üteg megérkezésekor figyelmeztetett: ha a telepítés folyamatossá válik, azt az 1997-ben, még a Jelcin-érában kötött NATO–orosz alapszerződés megsértésének tartja. A szerződés értelmében a felek tartózkodnak attól, hogy állandó katonai erőt telepítsenek a másik területével határos térségekben.

Egy orosz szenátor pár hónapja az állandó amerikai bázissal kapcsolatban azzal fenyegetett: az fő célponttá tenné Lengyelországot egy potenciális konfliktusban. Mindenesetre a lengyelországi bázis kialakítása párhuzamosan zajlana azzal, hogy a németországi amerikai támaszpontokat fokozatosan leépítik.