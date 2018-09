Forradalom svéd módra

Királycsináló szerepbe került a voksolás után a bevándorlásellenes párt

Történelme legrosszabb eredményét érte el a vasárnapi választásokon a Szociáldemokraták nevű svéd kormánypárt, de nincs oka szomorúságra, mert továbbra is a legnagyobb frakcióval rendelkezik a Riksdagban. Mindenki győzött a nyilatkozatok szerint, csak az ország irányítása került veszélybe.

Az előttünk álló hetekben kiderül, kit lehet királlyá tenni, mondta lapunknak Mattias Karlsson, a Svéd Demokraták frakcióvezetője. – Mindig nyíltan elmondtuk, hogy szívesen tárgyalunk bárkivel, de nem titok, hogy leginkább a Mérsékeltekkel tudjuk elképzelni az együttműködést, hogy leváltsuk a kormányt – jelezte a a választási eredményt értékelve a politikus.

A nemzeti kérdéseket és identitást előtérbe helyező, a bevándorlást szigorú keretek közé szorítani szándékozó, a parlamentben mindössze harmadik ciklusát kezdő párt esti eredményváró eseményén nagyon jó hangulat uralkodott, a zömében fiatalokból álló szövetség ünnepelte a 17,6 százalékos végeredményt, amely mintegy öt százalékkal több, mint négy éve, s bár elmarad az áhított húsz százaléktól, ennek főleg pszichológiai jelentősége van, gyakorlati nem sok.

– Ezt a választást mi nyertük meg, senki se tudott ennyit előrelépni, pedig mi egy új párt vagyunk, s meg kellett küzdenünk a többi párttal, a sajtóval, a nagy cégekkel, a szakszervezetekkel, s mégis sikerült. Nem vagyunk elégedetlenek – mondta Karlsson.

Az adatok szerint nyolc párt jutott be a parlamentbe, a hagyományoknak megfelelően két nagy tömbre osztva. A második erő a Mérsékeltek vezette jobboldali csoportosulás, amelynek tagjai a zászlóvivő mellett a Kereszténydemokraták, a Centrumpárt, valamint a Liberálisok. Együttesen valamivel több mint a mandátumok 40 százalékát tudhatják magukénak.

Velük szemben állnak a baloldaliak, az „örökös” kormánypárt Szociáldemokraták mellett a Zöldek és a szélsőbaloldalinak tartott, EU-ellenes, de a bevándorlást támogató Baloldal nevű párt, ők ugyancsak 40 százalékos eredményt értek el. Ebbe az egyenletbe került bele harmadikként, kívülről érkező szervezetként a Svéd Demokraták pártja, amely nélkül nem lehet stabil kormánytöbbséget kialakítani. Stefan Löfven kormányfő nem is hajlandó lemondani vagy vereségről beszélni, az előtte álló két hetet emlegette, amely során rengeteg megbeszélés várható, hogy működőképes koalíció vezethesse Svédországot.

Elemzők kizárják a nagykoalíciót, de az elmúlt négy évben kisebbségi kormányként, a Baloldal külső támogatásával is működött a Szociáldemokrata és Zöld kabinet, igaz, akkor még nem volt ilyen aggasztó a migrációs válság Svédországban, a lakosság pedig, ahogy mindig, most is hitt abban, hogy a kormány meg fogja oldani a problémákat. Ez ugyan nem sikerült, a politikai hagyományokat lebontani mégsem lehet néhány év alatt, így a Svéd Demokraták annyit tudtak elérni, hogy egy stabil alternatívát képeznek a hagyományos tömbök mellett.

Markus Wiechel, a párt külügyi kabinetjének vezetője lapunknak elmondta, pártjának álláspontja sok tekintetben egybevág a magyar kormánypártéval, így alapvetőnek tekintette, hogy egyik országnak se lehet joga arra, hogy a másik belső ügyeibe beavatkozzon.

– Egyáltalán nem szeretnénk egy Európai Egyesült Államokat. Szerintem Magyarországnak és Svédországnak is az lenne a célja, hogy önmagát irányítsa, s ne egy szuperállam felé haladjon. Épp ezért hiszem azt, hogy nagyon jó együttműködés képzelhető el Magyarország és Svédország között – mondta Markus Wiechel. Hozzátette, a jelenlegi, nem demokratikusan működő Európai Unió az országa számára nem feltétlenül jelent előnyt, így terveik között szerepel egy népszavazás, amelyen az uniós tagság jövőjéről kérdeznék meg a svédeket.