Főbírói visszalépés forgatja fel Amerikát

Már az abortusz majdani tilalma előtt megnyíló ajtót látják sokan Amerikában abban, hogy váratlanul bejelentette visszavonulását Anthony Kennedy, aki a mérleg nyelvét töltötte be a washingtoni legfelső bíróságon. Döntésének következményei egyelőre beláthatatlanok: Donald Trump egymást követő főbírójelöléseivel a taláros testület egyre jobbra tolódhat, és az elnök javára fordíthat alapvető kérdéseket.

Ki döntötte el 2000-ben, hogy George W. Bush, nem pedig Al Gore lehet az Egyesült Államok következő elnöke? Nem más, mint a legfelsőbb bíróság ítélete – idézik Amerikában a példát arra, milyen horderejű ügyeket döntenek el a legfőbb talárosok. De hozzátehetjük azt is: 2008-ban ugyancsak ez, az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelső jogi fórum döntött egy terroristának tartott guantánamói őrizetes javára egy nagy horderejű ügyben, mégpedig a hivatalban lévő elnökkel szemben.

Amerikát most felkavarja, hogy a kilencfős testületben váratlan üresedés támad: Anthony Kennedy főbíró (képünkön) bejelentette e nyáron esedékes visszavonulását. A legfelső bíróság tagjait élethossziglani időtartamra nevezik ki; új jelöltre csak elhalálozás vagy lemondás esetén van szükség. A 81 éves Kennedy családi okokkal indokolta távozását.

Az amerikai sajtóban megjelent hírek szerint annyi legalábbis ismert volt, hogy győzködték a jobboldalon az egyébként republikánus kinevezésű jogászt, aki több mint harminc évet töltött a posztján, hogy vonuljon vissza. Ez ugyanis lehetőséget ad a hivatalban lévő republikánus elnöknek, hogy egy fiatalabb – és nála konzervatívabb – főbíró jelölésével akár évtizedekre erősítse a jobboldali vonalat a taláros testületben.

Korábban is voltak példák visszavonulásokra, de Kennedyé most annyiban jelentősebb, hogy centrista jogfelfogásával számos, politikailag is kényes ügyben ő volt a mérleg nyelve négy liberális és négy konzervatív bírótársa között. Legutóbb éppen ezen a héten, amikor biztosította az 5:4-es többséget ahhoz, hogy a bíróság jóváhagyja Donald Trump elnök sokat vitatott beutazási tilalmi rendeletét.

Trump egy haláleset után egy konzervatív főbírót már ki tudott neveztetni. Most méltatta Kennedy érdemeit, és jelezte, még korábbról van egy kész listája lehetséges főbírójelöltekről. Az elnök – aki korábban fogadkozott, hogy újratárgyaltatja és felülbíráltatja az abortusz amerikai jogi alapját jelentő 1973-as legfelső bírósági döntést – abban érdekelt, hogy a januárig még biztosan republikánus többségű szenátus hallgassa meg és hagyja jóvá új jelöltjét.