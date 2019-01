Flamand és vallon tilalom a kóser és a halal vágásra

Kizárólag a vágóhídon elkábított állatok húsát lehet forgalmazni

Életbe lépett tegnap a Belgium északi részét magában foglaló Flandria régióban az a törvény, amely megtiltja az olyan vágásból származó húsok forgalmazását, amelyek nem a vágóhídon előzőleg elkábított állatból származnak. Az új szabályozás a zsidó kóser és az iszlám halal vallási rituá­lé gyakorlatának egyaránt gátat szab, az érintettek ezért a vallás­szabadság korlátozásaként értelmezik azt. Szeptembertől Belgium déli régiójában, Vallóniá­ban is tilos lesz az állatok kivéreztetése.

Bár az állatok levágására vonatkozó részleteket tekintve számos különbség megfigyelhető a zsidó kóser és az iszlám halal szigorú előírásaiban, ám mindkét vallás esetében a rituálé szerves része a feldolgozandó állat torkának éles késsel történő precíz elmetszése, majd annak kivéreztetése. Az előírások szerint tehát a mai modern vágóhidakon taglózással vagy áramütéssel előzetesen elkábított állatok húsának fogyasztása nem megengedett sem a zsidó, sem a muszlim kultúrában, hiszen fontos kitétel, hogy a szárnyas vagy a négylábú eszméleténél legyen.

Ezt a fajta eljárást viszont világszerte régóta ellenzik az állatvédő szervezetek, mondván, humánusabb elkábítani az állatokat feldolgozásuk előtt. A Belgium északi, flamand részén élő zsidók és muszlimok azonban mostantól búcsút inthetnek e vallási rituálé gyakorlásának, a tegnap életbe lépett rendelet szerint ugyanis a régióban mostantól tilos a kóser vagy a halal hús forgalmazása.

A flamand parlament még 2017 júniusában fogadta el a Belgium északi részét érintő rendeletet, nem sokkal azután, hogy hasonló döntést hoztak az ország déli régiójában, Vallóniában, utóbbiban azonban csak ez év szep-temberétől lép életbe a korlátozás. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ősztől egész Belgiumban tilos lesz a kóser és a halal hús forgalmazása, leszámítva a fővárosi régiót, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az ünnepi időszakban várhatóan elárasztják Brüsszelt a vallásukat gyakorló muszlimok és zsidók.

Belgiumban egyébként körülbelül negyvenezer zsidó él, amelynek fele a flamand régióban, másik része pedig a fővárosi régió-­ban él, Vallóniában csupán elszórva találni zsidó közösségeket. A belgiumi muszlimok száma 630 ezer körülire tehető, ez a teljes lakosság mintegy hat százalékát jelenti. „Egy szomorú nap az európai zsidóságnak, egy szomorú nap az európai vallás­szabadságnak” – kommentálta a rendelet életbelépését a minap Pinchas Goldschmidt, az Európai Rabbi Konferencia elnöke, aki már a törvény elfogadásakor is botrányosnak nevezte azt, mondván: azt az üzenetet hordozza, hogy a zsidókat nem látják szívesen Európában.

Ilyen jellegű tiltás amúgy már érvényben van Dániában, Svédországban, Izlandon, Svájcban és Új-Zélandon is, tavaly pedig Alsó-Ausztria tartományi kormányzata is előrukkolt egy korlátozásokat bevezető tervezettel, bár Ausztriában – Németországhoz hasonlóan – egyébként is csak különleges engedéllyel rendelkező vágóhidakon engedélyezett a halal vagy a kóser eljárás, állatorvos jelenlétében. Olaszországban szintén napirendre került a kérdés tavaly októberben, méghozzá a kisebbik olasz kormánypárt, a jobboldali Liga által benyújtott törvényjavaslat jóvoltából.