Filip Dewinter: A harmadik iszlám invázió zajlik Európában

Az Európai Unió politikáját az úgynevezett nyitott határok politikájának nevezte. De az, hogy mindenkit be kell fogadni, Európa végét jelenti – fűzte hozzá. Hamarosan Európa Észak-Afrika egyik része lesz, egy iszlám kontinens.

Dewinter nagyon hálás a többi közt Magyarországnak, és más közép-európai országnak is, ahol megmutatták, van más lehetőség. Az emberek kedvelik Orbán Viktort, de másokat is, hiszen látják, hogy hasonló folyamatok zajlanak már Nyugat-Európában is. Példának hozta Matteo Salvinit Olaszországban, Heinz-Christian Strachét Ausztriában és Geert Wilderst Hollandiában.

Úgy látja, a dolgok jó irányba változnak. Ez egy új Európa, olyan Európa amely visszanyeri saját identitását, amely megálljt parancsol a tömeges bevándorlásnak, amely ellenáll a multikultinak és az iszlamizációnak a kontinensen.

Orbán Viktornak igaza van. A magyar miniszterelnök mutatta meg, hogy ellent lehet mondani az Európai Uniónak. Orbán Viktor felépített egy másik politikát a migráció témakörében – jelentette ki. Hozzátette, szövetséget kell kötnie a nyugat-európai, jobboldali pártoknak Orbán Viktorral, aki megmutatta, mindenki járhatja a saját útját, és megalkothatja saját politikáját, az Európai Unió nyitott határok politikájával, az iszlamizációval és a multikultival szemben.

