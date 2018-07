Feszültséget okozott az elnök londoni vizitje

Donald Trump tegnap elhagyta az Egyesült Királyságot, ám az elnöki látogatás okozta feszültségek továbbra sem csillapodnak a szigetországban. Theresa May brit miniszterelnök egy vasárnapi tévéműsorban elárulta, hogy Trump milyen tanáccsal látta el brexitügyben.

– Azt mondta, hogy pereljem be az Európai Uniót. Ne tárgyaljunk, csak pereljem be őket – idézte fel a javaslatot a brit kormányfő, aki a kamerák előtt arról is beszélt: az amerikai elnök múlt pénteki közös sajtóértekezletükön már máshogy vélekedett, és a tárgyalóasztalnál maradásra buzdította a londoni kormányt.

Trump a nagy-britanniai munkalátogatás alatt nemegyszer tört borsot May orra alá: egy, a The Sunnak adott interjúban például a majdani brit–amerikai kereskedelmi alku ellehetetlenítésével fenyegetőzött, illetve azt hangoztatta: a legtöbb dolgot máshogy csinálná a brexittárgyalásokon.

Az emlegetett pénteki sajtóértekezleten pedig a migráció témájában is a britekkel ellentétes véleménynek adott hangot, szerinte ugyanis a bevándorlás szükségszerűen árt Európának. Az elnök a brit ITV csatorna műsorvezetőjének, Piers Morgannek a magyar migrációs modellről is beszélt.

– Nézd meg például Magyarországot. Ők nem akarják azt tenni, amit mások. Ez egy nagyon komoly dolog – bár humanitárius segítségnyújtásra szükség van –, Európa szép lassan változik – idézte Trumpot a brit sajtó.

A meglehetősen rövid vizit a brit királyi család jó hírének sem kedvezett, tegnap ugyanis már arról írtak a lapok, hogy Károly walesi herceg és fia, Vilmos szándékosan kerülte el a találkozót az amerikai elnökkel. A The Times szerint a királyi család finoman szólva sem volt lelkes Trump látogatása miatt, szemben elődjével, Barack Obamával, akit a múltban több alkalommal is tárt karokkal fogadtak.

II. Erzsébet királynő egyébként mind­össze 45 percet töltött Trumppal és feleségével. A királynővel való találkozóról később rendkívül pozitívan nyilatkozott a republikánus politikus, és – a protokollt megszegve – a beszélgetésük tartalmáról is árulkodott. – A királynő szerint a brexit nagyon összetett probléma – fecsegte el.