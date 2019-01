Felmérés: a parlamenti képviselők zöme elégedetlen May Brexit-tárgyalásaival

A legfrissebb felmérés szerint a londoni alsóház képviselőinek 70 százaléka elégedetlen azzal a munkával, amelyet Theresa May miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről tartott tárgyalásokon végzett.

A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű londoni elemzőműhely által elvégzett, szerdán ismertetett felmérés szerint a kormányzó Konzervatív Párt frakciójában is relatív többségben vannak a miniszterelnök Brexit-stratégiájával elégedetlen törvényhozók: a tory pártcsoport tagjainak 47 százaléka minősítette rossznak a kormányfő által a Brexit-tárgyalásokon kifejtett tevékenységet, és csak 34 százalékuk mondta azt, hogy elégedett Theresa May munkájával.

Az elemzőközpont évente végez hasonló felmérést az alsóházi képviselők körében. Az idei vizsgálat eredményeinek azonban különös jelentőséget ad, hogy a londoni törvényhozás a jövő héten szavaz a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.