Felháborító! Nem szolgáltak ki egy nőt Nagyváradon, mert magyarul beszélt az eladóhoz

Felháborító történettel kereste meg egy háromgyermekes családanya az Erdély Online szerkesztőségét. Hétfő délután az egyik nagyváradi, péksüteményeket, pereceket árusító üzletben nem szolgálták ki, mivel kérését magyarul intézte az eladóhoz.

Az édesanya délután fél ötkor Nagyvárad központjában sétált gyerekeivel, akik péksüteményt szerettek volna enni, így megálltak a sarki, ilyen termékeket árusító üzletnél, ahol azonban nem várt fogadtatás érte őt és kisgyermekeit – írja az Erdély Online.

Mivel a nő húsz éve nem él Romániában (jelenleg Magyarországon, Hajdúszoboszlón lakik), már nem beszéli olyan jól a román nyelvet, ezért román beszédében magyar szavakat (perec) használt, illetve mutogatva próbálta elmagyarázni, hogy mit szeretne vásárolni. Az eladó hölgy erre agresszívan azt válaszolta neki románul: jobb, ha elmegy és akkor jön vissza, ha már rendesen megtanult románul.

Az édesanya az Erdély Onlinenak elmondta: az eset, azért is felháborító, mivel egy olyan helyen történt, ahol turisták is megfordulnak és bizonyosan vásárolnak is, az eladóknak pedig kötelessége mindenkit kiszolgálni – olvasható a figyelo.hu oldalán.

Erre fel is szerette volna hívni az eladó figyelmét, de mire befejezte volna mondatát, ismét csak a román nyelv megtanulására szólította fel az édesanyát. Amikor pedig a magyar vásárló elmondta, közli az esetet az újságban, a nő indulatosan, ordítozva válaszolt rá.