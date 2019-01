Félezer áldozat a thaiföldi halálutakon

Az újévi ünnepek hét napja alatt pokollá vált a délkelet-ázsiai ország közlekedése

Thaiföldön 463 ember vesztette életét és további csaknem négyezer sérült meg közúti balesetekben az újévi ünnepek alatt, a december 27. és január 2. közti időszakban – közölték a helyi hatóságok. A „hét veszélyes napként” emlegetett időszak halottjainak száma negyvennel haladja meg az egy évvel korábbit – írja az MTI a dpa hírügynökségre hivatkozva. Ilyenkor szinte az egész ország felkerekedik, hogy meglátogassák távolabbi családtagjaikat vagy barátaikat.

Az ivászattal egybekötött ünneplést aztán több helyen is megismétlik. Emiatt csak újév napján ­89-en haltak meg, és csaknem hétszázan sérültek meg szerte az országban. A legtöbb baleset (több mint harminc százalékot) oka az ittas vezetés volt, a második legtöbbnek – harminc százaléknál valamivel kevesebbnek – a gyorshajtás.

A balesetek csaknem nyolcvan százalékának Thaiföld legnépszerűbb járműve, a motorkerékpár volt a részese. Az ország közútjai a kilencedik legveszélyesebbek a világon az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss, tavaly decemberi adatai szerint, 2015-ben még a veszélyességi lista második helyén állt a délkelet-ázsiai ország.

A The Guardian című brit lap thaiföldi közlekedési hatóságtól szerzett információi szerint a rendőrök csaknem ötvenezer motoros ellen indítottak eljárást, mivel nem viseltek bukósisakot, illetve ugyanennyi ellen azért, mert nem tudtak jogosítványt felmutatni. A rendőrség az ittas vezetés ellen is küzd, s olyan „hatékony” intézkedések bevezetését szorgalmazza, mint például fedélzeti kamera használata a veszélyes vezetők megszégyenítésére.

A WHO ugyanakkor felhívja a figyelmet: a délkelet-ázsiai ország magas közúti halálozási aránya leginkább annak tulajdonítható, hogy a rendőrség képtelen kellő szigorral fellépni a szabályszegők ellen. A nemzetközi szervezet jelentésében az is szerepel, hogy a veszélyes időszakban a motorosoknak mindössze 51 százaléka viselt sisakot, az autóvezetőknek pedig csupán 58 százaléka kötötte be magát.

Nikorn Csamnong volt thaiföldi közlekedési miniszterhelyettes a BBC-nek nyilatkozva elmondta: „A szabályok betartatása a legfontosabb, a büntetésnek pedig elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy tartsanak tőle. A biztonságos vezetést hirdető kampányoknak ugyanakkor folyamatosnak kell ­lenniük, nem szabad csupán csúcsforgalmi időszakokra korlátozódniuk.”

A WHO statisztikái szerint Thaiföldön tavaly minden százezer ember közül 32,7 halt meg közúti ütközésből származó balesetben, ezzel a térségben az élen áll. A második hellyel Viet­nam „büszkélkedhet” 26,7-tel. Délkelet-Ázsia legbiztonságosabb országa e tekintetben Szingapúr, ahol százezer emberre mindössze 2,8 haláleset jutott.

Globálisan az Egyesült Királyság rátája 2,9. Magyarország is biztonságosnak nevezhető, hazánkban a számarány 6,22, ezzel a 152. helyen állunk. Németországban még jobb a helyzet, ők a 171. helyen végeztek, 3,27-tel.