FBI-vizsgálat indult Kavanaugh ügyében

A szenátus felkérésére Donald Trump elnök elrendelte a Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI legfeljebb egyhetes vizsgálatát a főbírójelöltjét ért szexuális kényszerítési vád nyomán. A kongresszus csak ezt követően szavazhat majd Brett Kavanaugh kinevezéséről, és egyelőre bizonytalan, megszerzi-e a szükséges támogatást. Az FBI-vizsgálat koronatanúja a bíró középiskolai barátja és állítólagos cinkosa lehet. Mindenesetre Matt Damon kevéssé ízléses Kavanaugh-paródiájával immár a szórakoztatóipar is ráharapott az elmúlt csaknem két év amerikai politikájának legfelkavaróbb fejleményére.

Alkohol- és rákbetegségére hivatkozva kimentette magát a vallomástétel alól a szenátus előtt Mark Judge, Brett Kavanaugh egykori középiskolai barátja és egyben – legalábbis a szerint a vád szerint, amellyel Christine Blasey Ford pszichológia-professzornő Donald Trump elnök főbírójelöltjét illeti – cinkosa. Judge eddig annyit közölt: nem tudja felidézni a Ford által leírtakat, ám most főszereplővé léphet elő, hogy az 1982 nyarán állítólagosan megtörtént események nyomán legfeljebb egyhetes vizsgálatba kezdett a Szövetségi Nyomozóiroda, miután Trump elrendelte ezt a szenátus igazságügyi bizottságának szavazása után.

A Kava­naugh jelölését jóváhagyó bizottságban a mérleg nyelvének szerepét betöltő republikánus szenátor, Jeff Flake pénteken FBI-vizsgálathoz kötötte a voksát, márpedig az egész szenátust tekintve a Trump-párti szűk, kétfős többség nincs abban a helyzetben, hogy elutasítsa a szavazás egy rövid időre elhalasztását.

Kavanaugh támogatói és ellenzői jelenleg nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a százfős szenátusban, így a jóváhagyás jelenleg bizonytalan. Judge ügyvédje révén azt közölte, együttműködik az FBI-jal. Az amerikai alkotmány egy kiegészítése alapján ugyanakkor a férfi nem kötelezhető olyan vallomás tételére, amellyel önmagát is megvádolná.

Az amerikai társadalmat is felkavaró Kavanaugh-ügyre – a Trump-elnökség eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai fejleményére – a szórakoztatóipar is ráharapott. Szombat este tévénézők milliói előtt Matt Damon világhírű színész (képünkön) figurázta ki a bírót, aki csütörtöki meghallgatásán szipogott és többször is indulatosan válaszolt, hírnevét és családi élete tönkretételét hánytorgatva fel. Damon az egyik legnépszerűbb esti szkeccsműsor, az NBC csatornán évtizedek óta futó Saturday Night Live évadnyitójának egyébként is milliós nézettségét dobta fel.

Kavanaugh meghallgatását egyébként húszmillióan kísérték figyelemmel a tévéképernyők előtt – közölték mérési adatok alapján. Az amerikai sajtó elbizonytalanodására, a Kavanaugh-t ért támadáshullám túlfeszítésére utal, hogy egy Twitter-üzenet nyomán botrány lett a USA Today egy véleménycikkéből, amely szerint a bíró a vádak miatt nem edzhetné a szabadidejében lányai kosárlabdacsapatait. A lap később törölte az üzenetet, és átszerkesztette a cikket.