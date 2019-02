Fáziskésésben vannak az uniós liberálisok

A jobb későn, mint soha jelmondattal működnek az európai liberálisok, akik nemcsak a kampányvezetőik megnevezésével késlekednek, de az Emmanuel Macronnal való összefogást sem sietik el. A brüsszeli Politico cikkezett róla, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) a ­február eleji berlini kongresszus helyett csak március 21-én dönt az európai kampányt irányító politikusaik személyéről.

A hivatalos indoklás szerint a csoportosulás meg akarja várni az Európai Tanács március végi tanácskozását, amikor is az Európai Unió nyolc liberális miniszterelnöke is Brüsszelben tartózkodik, így a vártnál is nagyobb erőbedobással kezdődhet az ALDE-kampány. Szóvivőjük szerint szintén a késlekedést indokolja, hogy a liberális csúcsjelölteknek (az ALDE hét olyan politikust is megnevez, akik az uniós intézmények vezető pozícióiba vágynak – a szerk.) „egyelőre több időre van szükségük ahhoz, hogy előtérbe kerüljenek”.

A lépés annak fényében meglehetősen ügyetlen, hogy a nagyobb euró­pai pártcsaládok már jóval korábban választottak kampányarcot: a néppárti Manfred Weber tavaly december elején, a szocialista Frans Timmermans pedig már novemberben elnyerte pártja támogatását. Guy Verhofstadtról – aki az ALDE európai parlamenti frakcióját vezeti – pedig nehéz elhinni, hogy tartana a reflektorfénybe kerüléstől. A belga exminiszterelnök mellett egyébként kevésbé ismert arcokat, például Margrethe Vestager dán versenypolitikai biztost emlegetik a potenciális csúcsjelöltek egyikeként.

A liberálisok fejfájását csak tetézi, hogy a pártcsalád mecénásaként beharangozott francia elnök megszenvedi a sárga mellényesek tüntetéseit. Emma­nuel Macron pártja, a Köztársaság lendületben! jelenleg kizárólag a franciaországi kampányra koncentrál, így pillanatnyilag eszük ágában sincs francia névvel bővíteni a liberális csúcslistát – írta a Politico.