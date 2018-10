Ezúttal egy hollywoodi színészlegenda is s bombának tűnő csomagot kapott

Robert de Niro filmszínésznek címzett gyanús csomagot szállítottak el a rendőrök Manhattan Tribeca nevű negyedéből – jelentette csütörtökön a CNN amerikai hírtelevízió.

A csatorna portálja rendőri forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a csomagon hasonló jelzések vannak, mint azokon, amelyekben csőbomba volt, s melyeket Bill és Hillary Clintonnak, Barack Obamának és Soros Györgynek címeztek.

A rendőri akció a Greenwich Street 375. alatt folyt, ami a Robert de Niro által alapított Tribeca Filmfesztivált szervező Tribeca Film Center címe. De Niro korábban többször élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt.

A héten több ismert, a Demokrata Párthoz kötődő személyiség címére érkezett robbanószerkezetet vagy fehér port tartalmazó csomag: szerdán a Clinton házaspár, Barack Obama volt elnök és további három demokrata párti politikus, Debbie Wasserman Schultz floridai és Maxine Waters kaliforniai képviselő, valamint Eric Holder, az Obama-kormányzat volt igazságügyi minisztere kapott levélbombát.

Gyanús csomag érkezett továbbá a CNN hírtelevízió New York-i szerkesztőségének épületébe is, amelyet rövid időre ki is ürítettek. A CNN szerint azt a csomagot John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, a hírtelevízió rendszeres kommentátorának szánták.

Hétfőn Soros Györgynek a New York államban lévő Katonah településen lévő villája postaládájában helyeztek el robbanószerkezetet, amelyet az egyik alkalmazott talált meg.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) megerősítette, hogy a robbanószerkezetek hasonlatosak egymáshoz, valószínűleg egy helyről származnak.