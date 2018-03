„Európai ítéletek”

A 888 számol be az alábbi esetről – jellemző, hogy a brutális támadás még tavaly történt, de csak most, az ítélethirdetés kapcsán számolt be róla a sajtó.

„Brutálisan rátámadt egy terhes nőre a manchesteri terrorista unokaöccse

MANCHESTER, 11:08

Elképesztő brutalitással támadt rá egy terhes nőre Hamman Forjani, a 22 embert megölő Salman Abedi manchesteri robbantó unokaöccse. Olyan erős rúgásokat mért a nő fejére, hogy az áldozat arcán ott maradt a cipő lenyomata. A manchesteri helyi sajtó számolt be arról a megdöbbentő támadásról, amelyet a manchesteri terrorista unokaöccse, Hamman Forjani követett el. A manchesteri bíróság szerint az áldozat 28 hetes terhes volt, amikor Forjani rátámadt. Az eset még tavaly történt, ám csak most hoztak ítéletet.

A férfi többször is megütötte a nőt fején és testén is, majd olyan erősen rugdosta áldozatát, hogy a cipő lenyomata ott maradt a szerencsétlenül járt nő arcán. A támadást követően beindult a szülés, amit könnyen lehet, hogy a támadás okozott – ennek bizonyítása ugyanakkor a bíró szerint nehéz.

A gyermek, bár koraszülöttként jött a világra, szerencsére egészségesen. A támadás során a nő azt mondta, a férfi meg is ölhette volna a meg nem született gyereket, mire Forjani csak annyit mondott: meg is akartam.” A bíróság végül 21 hónap börtönbüntetésre ítélte az erőszakos férfit.” (888)

Tehát 1 év 9 hónap. Egy majdnem meggyilkolt nőért és majdnem meggyilkolt magzatáért. 1 év 9 hónap, egy muszlim, arab állatnak. És akkor összehasonlításképpen nézzünk meg egy másik ítéletet, „Európa” másik feléről. „Két év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta pénteken kihirdetett alapfokú ítéletében a befolyással üzérkedéssel vádolt Horváth Annát, Kolozsvár volt alpolgármesterét a Kolozs megyei táblabíróság.”

S hogy miért kapott 2 év 8 hónapot Horváth Anna, volt kolozsvári alpolgármester, RMDSZ-es politikus? Ezért: „Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökeként tevékenykedő Horváth Annát befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával állította bíróság elé az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2016 decemberében, arra hivatkozva, hogy hatvan fesztiválbérletet fogadott el a júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára Fodor Zsolt ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig állítólag megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.”

Tehát akkor, még egyszer: Egy különösen szimbolikus helyen, Kolozsváron, egy magyar politikus elfogad hatvan fesztiválbérletet egy, a megválasztását segítő, kampányát segítő magyar vállalkozótól, és ezt az ajándékba kapott hatvan fesztiválbérletet kiosztja a kampányában dolgozó önkénteseknek, hálája jeléül, köszönetképpen. Majd – állítólag! – segített egy építési engedély kiadásában nevezett vállalkozónak.

Ez a „bűncselekmény” ma majdnem egy évvel több börtönt érdemel, mint brutálisan összeverni, majdnem meggyilkolni egy állapotos nőt és annak magzatát. Igen, nem véletlen, hogy Horváth Anna „kifogásolta, hogy a harmadjára elnapolt, péntek 8.30 órára tervezett nyilvános ítéletet fél órával előtte, 8 órakor zárt ajtók mögött hirdették ki. Megállapította, döntse el mindenki, hogy embertelen-e, ami pénteken történt, hogy aki ítéletet hirdetett, az nem vállalta nyilvánosan az ítéletet.”

Ugyan, hogyan is vállalná ezt az ítéletet bárki is?

És persze az sem véletlen, hogy a már mindent és mindenkit eláruló Vona nevű gazember minden kampányrendezvényén megígéri, miszerint „román mintára felállítaná a korrupcióellenes ügyészségét”.

Talán ez az egyetlen dolog, amiben ez a gazember nem hazudik. Hiszen a román korrupcióellenes ügyészséget nem a románok állították fel, hanem a CIA, és nem a korrupció elleni harc miatt, hanem azért, hogy a hatalom lévők a korrupció elleni harc paravánja mögött leszámolhassanak politikai ellenfeleikkel. Méghozzá azokkal a politikai ellenfeleikkel, akik nem hajlandóak elvtelenül kiszolgálni az idegen, külföldi érdekeket, és kiszolgáltatni Romániát az idegen, külföldi titkosszolgálatoknak, hadi- és gazdasági érdekeknek, érdekköröknek. És – hát mégis csak Romániáról beszélünk! – természetesen a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) arra is kiválóan alkalmas, hogy a mindenkori román hatalom leszámoljon a magyar politikusokkal. Élén egy magyar férjjel „büszkélkedő” ügynökkel, Laura Codruța Kövesivel.

Hát persze, hogy Vona egy ilyen szervezetet állítana fel. És azt is elég pontosan be lehet lőni, hogy ő kinek a megbízásából tenné ezt. Amúgy pedig, kár a dolgokat túlbeszélni. Ebben a két ítéletben minden benne van, amiből tudható, hogy ez a szerencsétlen, egykor szebb napokat megélt, a kultúrát és a demokráciát ringató földrész ma halálra van ítélve. Halálra ítélte önmagát. Ítéletvégrehajtói pedig azok, akik az ilyen ítéleteket, meghozzák, akik évtizedek óta beengedik ide az idegeneket, az idióta brüsszeli és nyugati „politikusok”, az idegen hatalmi és gazdasági érdekek kiszolgálói, az árulók, az ügynökök, és persze azok az állatok, akik egy évvel hamarabb fognak kijönni a börtönből, mint Kolozsvár magyar alpolgármestere.

De ez is jó valamire. Legalább tudjuk, hogy ha egyszer mégis úgy dönt ez a földrész, hogy nem hagyja magát felszámolni és mégsem akar öngyilkos lenni, akkor kiket kell legelőször eltakarítani. Nem 1 év 9 hónapra, de nem ám! Hanem örökre!