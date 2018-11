Európa-szerte aggasztók a migrációs számok

Tovább nőtt és megközelítette az 1,7 milliót a Németországban nyilvántartott menedékkérők és menekültek száma tavaly a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint, amit a távirati iroda idézett.

A nyilvántartás szerint a humanitárius okokra hivatkozva Németországban tartózkodók száma 1 680 700 volt 2017. december 31-én. Ez mintegy 83 ezer fővel, 5,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, és csaknem a duplája a nemzetközi migrációs válság elmélyülése előtti utolsó évben, 2014-ben regisztrált 851 ezernek.

Belgium épp a migrációs számok nagyságára hivatkozva döntött arról, hogy naponta legfeljebb hatvan menedékkérelem beadását engedélyezi. Erről a La Libre Belgique című belga napilap tájékoztatott pénteken.

„Szembesülünk Angela Merkel »megoldjuk« politikájának következményeivel. Ráadásul az adatok palesztinok tömeges beáramlását mutatják a Gázai övezetből. Nagyon aggaszt bennünket a menedékkérelmek újbóli növekedése, cselekednünk kell. A 2015-ös forgatókönyv nem ismétlődhet meg. Nem engedhetjük meg” – idézte a lap Theo Francken menekültügyi és migrációs államtitkárt.

A migráció kérdéséről is tárgyalt pénteken Koppenhágában Szijjártó Péter, aki Inger Stojberg bevándorlásért és integrációért felelős miniszterrel való találkozója után közölte: szorosabb együttműködésre lehet számítani Magyarország és Dánia között a migrációs és az európai jövőről szóló politikában.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánkhoz hasonlóan Dánia is a külső határok megvédésnek fontosságát hangsúlyozza, és ugyancsak azt gondolja, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, azaz a bevándorlás okait kell megszüntetni. Arra is emlékeztetett: a globális migrációs csomagról az északi országban is vita zajlik.