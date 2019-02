Európa az iráni szankciók megkerülését készíti elő

Német sajtóértesülések szerint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia rövidesen működésbe hozhatja az Irán elleni amerikai szankciók megkerülését célzó, úgynevezett különleges célú gazdasági egységet. A pénzügyi eszköz segítséget fog jelenteni az iráni érdekeltségekkel rendelkező európai cégek számára, hogy a szankciók ellenére is folytathassák kereskedelmüket Iránnal. Teherán szerint ez az első lépés afelé, hogy az EU teljesítse kötelezettségét.

A különleges célú gazdasági egység működésbe lépése olyan területeken tesz lehetővé pénzügyi folyamatokat, amelyeket az amerikai szankciók nem érintenek, de az SPV révén az európai országok az iráni exporttermékeket, köztük az olajat is pénzforgalom nélkül, cserekereskedelem keretében fizethetik ki, jelentették hírügynökségek. Heiko Maas német külügyminiszter már hétfőn úgy fogalmazott: nagyon közel állnak a terv megvalósításához. Az SPV ötletét az EU is támogatja, ugyanakkor közvetlenül nem vesz részt a folyamatban.

Az unió keményen dolgozik azon, hogy életben tartsa az Iránnal 2015-ben kötött öthatalmi nukleáris megállapodást, ­miután Donald Trump amerikai elnök 2018 májusában bejelentette: az Egyesült Államok kivonul abból, mert megítélése szerint Teherán nem tartja be kötelezettségeit. Washington ezt követően újra szankciókat léptetett életbe, például a bankokkal, a hajózással és az energetikai szektorral szemben, embargóval sújtva az iráni olajexportot is. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint ugyanakkor Irán eddig az amerikai kivonulás ellenére is tartotta magát az öthatalmi megállapodáshoz.

Teherán tegnap úgy vélte: az euró­pai mechanizmus – amely lehetővé teszi a nem amerikai dollárban folytatott kereskedelmet – az EU első lépése afelé, hogy teljesítse a nukleáris megállapodás szerinti kötelezettségvállalását. Abbász Aragcsi külügyminiszter-helyettes hozzátette: úgy gondolja, az európai országok hamarosan bejelentik, hogy létrehozták a kereteket, amelyekkel folytatni lehet a kereskedelmet, és ezzel megkerülhetőek az amerikai szankciók. A diplomata abban bízik, hogy egy-két hónapon belül használható lesz a különleges célú gazdasági egység.