EU-csúcs: Nincs érdemi előrelépés a Brexit és a migráció kapcsán

A migrációról, biztonságpolitikai kérdésekről és a Brexitről tárgyaltak az európai vezetők a brüsszeli EU-csúcstalálkozó második napján. A részletekről Árendás Péter számolt be az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában. Az ECHO TV brüsszeli tudósítója elmondta: érdemi előrelépés továbbra sem történt.

Árendás Péter kiemelte: az elmúlt két napban két fő téma volt. A britek uniós tagságának megszűnése és a migráció, de áttörést semmiben nem sikerült elérni.

Hozzátette: Sebastian Kurz, osztrák kancellár javaslata szerint a kötelező kvótarendszert mellőzni kéne, mert az uniós szinten megbukott. Ezért valami más szolidaritásban kellene gondolkodni. Szerinte pénzbeli segítséggel kellene a tagállamoknak hozzájárulni a határvédelemhez és ezzel kiváltanák azt, hogy be kelljen fogadni menekülteket. Azt, hogy valóban megvalósulhat-e egy ilyen kezdeményezés, egyelőre még nem tudni, mert Németország és Franciaország továbbra is pártolják a migrációt és a kvótákban képzelik el a menekültprobléma megoldását.

A külső határok védelméről is egyeztettek a kormány- és államfők, de nem olyan szinten, mint a salzburgi csúcson. Korábban abban állapodtak meg, hogy a Frontex erejével kell a határok védelmét megerősíteni. Ezt sok tagállam ellenzi, köztük Magyarország is. Orbán Viktor többször is hangsúlyozta, hogy a magyar határt a magyar embereknek kell megvédeni.

A teljes beszélgetést IDE kattintva tekinthetik meg.