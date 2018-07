Erősödő oltásellenesek

Az olasz kormány megszüntette a kötelező igazolást

Olaszországban újra a szülők lelkiismeretére bízzák a gyerekek beoltását a ragályos betegségek ellen. Az oltásellenesség világszerte erősödik, miközben a kanyaró és a szamárköhögés egyre több nyugati országban üti fel a fejét.

Az olasz szülőknek a jövőben nem kötelező bizonyítékkal szolgálniuk az iskolák számára arról, hogy gyerekeik megkapták az előírt oltásokat, jelentette csütörtökön az olasz egészségügyi miniszter. Giulia Grillo közölte, elegendő, ha a szülő maga igazolja, hogy gyermekének beadatták az oltásokat. A szabályok enyhítésével a szülők dolgát akarják leegyszerűsíteni, szól a kormány érvelése.

Egy tavaly bevezetett törvény szerint ugyanis a gyerekek nem mehetnek óvodába és iskolába anélkül, hogy igazolnák, részesültek az előírt kilenc védőoltásban. A vakcináció ingyenes, ám az előírást megszegő szülők akár 500 eurót büntetésben is részesülhetnek. A június óta kormányzó Liga és Öt Csillag Mozgalom is ígéretet tett korábban, hogy megtöri a szigorú törvényt, most ennek tesznek eleget.

Az intézkedés azonban felveti a kérdést: vajon ki garantálja, hogy a szülők valóban beoltatták a gyerekeket? Az egészségügyi szervezetek tiltakoznak, szerintük a megengedő törvények visszahozzák az elfeledett betegségeket. Tavaly közel ötezer kanyarós megbetegedést regisztráltak Olaszországban, és négyen vesztették életüket a betegségben.

Sokan a kormánypártok kampányát okolják a halálesetek miatt, amely megkérdőjelezi a vakcinák hatékonyságát. Az országban 87 százalékos a kanyaró átoltottsága, pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legalább 95 százalékot javasol. Az oltásellenes mozgalmak világszerte erősödnek, elvi okokra hivatkozva, és a védőoltások hatékonyságát, illetve egészségügyi hatásait kérdőjelezve meg.

Több államban már anyagilag és politikailag is annyira megerősödtek e mozgalmak, hogy az egyéni szabadságjogokra hivatkozva már nem kötelező a védőoltás, hanem más ösztönzőkkel próbálnak hatni a szülőkre. A kérdés egyre több országban feszültséget gerjeszt, különösen a migrációs hullám erősödésével.

Az 1900- es évek első felében megjelent oltásoknak hála a feketehimlőt és a gyerekbénulást már világszerte sikerült felszámolni, de úgy fest, egyes betegségek még nem tűntek el teljesen. Romániában, ahol az oltásellenes mozgalmak lobbija miatt a törvényhozáson nem jutott át az oltásügyi törvény, a kanyaró elleni átoltottság már nem haladja meg a 45 százalékot.

A közelmúltban többször is fellángolt a betegség, az utóbbi két év során több mint 13 ezer ember fertőződött meg és több mint ötvenen vesztették életüket. Hasonlóan problémás a szamárköhögés, amely az Egyesült Államokban is járványszerűvé vált az utóbbi években. Bár a betegséget a nyolcvanas évekre szinte felszámolták az USAban, az oltatlan gyerekek körében a betegség újra terjed. Az USA több államában ugyanis 2009 óta engedélyezett az oltás alóli kivétel vallásos vagy filozófiai okok miatt, ami 12-18 százalékot jelent. Ezen családok azonban, a járványok terjedését elkerülendő, főként otthoni oktatásban részesítik a gyerekeiket.

Kaliforniában mindenesetre 2015-ben megszüntették a kivétel lehetőségét, miután a kanyaró is megjelent az állami iskolákban. Ausztráliában júniustól eltörölték az adókedvezményeket azon szülők számára, akik nem követik a kötelező vakcinációs előírásokat. Az egészségügyi minisztérium szerint ugyanis a védőoltások mellőzésével a szülők nemcsak a saját gyerekük egészségét kockáztatják, hanem azokét is, akik egészségügyi okok miatt nem részesülhetnek a védőoltásban.