Erős ígéretekkel indul uniós harcba Macron

A világszerte megerősödött nacionalizmussal szemben az európai integráció és a multilaterális világrend megerősítéséért emel ma szót Emmanuel Macron Párizsban, a nagyköveti értekezletet megnyitóbeszédében.

A francia elnöki hivatal tegnapi tájékoztatása szerint a misszióvezetők hagyományos éves értekezletén Macron az EU reformjára tett célkitűzéseire fog emlékeztetni, amelyeknek legfőbb pontjai az eurózóna közös költségvetése, a közös védelmi politika, az internetes ­óriások megadóztatása és a menekültügyi politika harmonizációja.

Az Élysée-palota tanácsadói elismerték, a föderatív Európa megerősítésére egy évvel ezelőtt megfogalmazott ambícióinak egy részéről Macronnak le kellett mondania.

A francia diplomácia úgy érzékeli, hogy a kelet-euró­pai és az olaszországi „populista és nacionalista” kormányok, a másokért fizetni nem hajlandó gazdagabb északi országok, a tagállamok közötti fiskális verseny, a migrációtól való félelem, valamint a nehéz brexittárgyalások és a legfőbb szövetséges, Angela Merkel német kancellár belpolitikai meggyengülése nehezítik az EU reformjára tett francia elképzelések megvalósulását.

Macron ezért újabb szövetségeseket keres: holnap háromnapos európai turnéra indul Dániába, majd Finnországba, hogy egy „progresszív ívet” hozzon létre a jövő májusban esedékes európai parlamenti választások előtt a bevándorlásellenes és euroszkeptikus erőkkel szemben.

Az elnöki hivatal szerint miután az ellenzék a kilenc hónap múlva esedékes európai parlamenti választásokat Macron-ellenes népszavazássá kívánja tenni, az elnöknek azt is be kell bizonyítania, hogy a nemzetközi téren tett erőfeszítései közvetlenül is szolgálják a honfitársai érdekeit.

A köztársasági elnök ezért a beszédében számos olyan bejelentést fog tenni, amelyekből kiderül, a belpolitikai reformok teljes párhuzamban állnak Párizs nemzetközi fellépésével és az uniós reformokkal. Macronnak márpedig nagy szüksége van arra, hogy belpolitikai reformok ígéretével mozgósítsa szavazótáborát.

Az Europe 1 francia rádió által a hétvégén közzétett felmérés szerint ugyanis Macron népszerűsége folyamatosan csökken: augusztusban az állampolgárok 66 százaléka mondta magát elégedetlennek az elnök intézkedéseivel szemben, ez az arány egy hónappal korábban 61 százalék volt.