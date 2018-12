Eredménytelen G20-csúcs

Terítékre került az ukrán válság és a Hasogdzsi-ügy

Közös nyilatkozattal ért véget a hétvégén a G20 országcsoport találkozója Buenos Airesben. A megbeszéléseket a világpolitika vezetői közti szimpátiák és ellentétek dinamizálták. Bár a tárgyalások középpontjában a kereskedelem, az éghajlatváltozás és az adóügyek álltak, egyéb témákat is érintettek.

A találkozó reflektorfényébe többek között a szaúdi koronaherceg került, akit már első nap többen kérdőre vontak a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi brutális meggyilkolása miatt. Mohamed bin Szalmánt a politikai vezetők – a kötelező udvariassági körökön túl – kerülték, egyedül Vlagyimir Putyin orosz elnök köszöntötte szívélyesen, tenyerük összecsapásával.

Theresa May brit miniszterelnök azonban négyszemközt vonta kérdőre a szövetséges koronaherceget. A tudósítások szerint May felszólította beszélgetőpartnerét, győzze meg a világot arról, hogy ilyesmi soha többé nem történik. A brit miniszterelnök az ügy korrekt kivizsgálását sürgette a török hatóságok bevonásával. May nem csak a szaúdi ügyre fókuszált: a közelgő parlamenti brexitszavazás fényében további támogatókat gyűjtött a kilé­pési megállapodáshoz.

A találkozón az amerikai–orosz kapcsolat is feszültségi pontot jelentett, miután a G20-csúcsot megelőzően Donald Trump amerikai elnök jelezte, nem tárgyal orosz kollégájával. Trump az orosz–ukrán viszályt fellobbantó kercsi incidens miatt nem volt hajlandó találkozni Putyinnal, a két országvezető azonban egy rövid beszélgetést így is megejtett a családi fotózás előtt.

Helyszíni tudósítók szerint Putyin megpróbálta meggyőzni a nyugati vezetőket igazáról a kérdésben, még papírt és tollat is elővett, hogy felrajzolja a vitatott terület térképét. A vezetőkkel ellentétben Jurij Usakov, az orosz elnök külügyi tanácsadója és John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó tárgyalóasztalhoz ült, majd biztosították a riportereket a két ország közötti kapcsolat fenntartásáról. Az orosz diplomácia jelezte, kész a párbeszéd felújítására és normalizálására az amerikai­akkal. Trumpnak egyébként elmaradt az ilyenkor szokásos nagyszabású sajtótájékoztatója is, tekintettel idősebb George Bush halálára.

A húsz országvezető – az Egyesült Államok kivételével – megerősítette elkötelezettségét a párizsi klímaegyezmény mellett is, miután az argentin szervezők a klímaváltozás kérdését kiemelt napirendi pontként kezelték. A találkozó kapcsán alacsonyak voltak a várakozások. Elemzők szerint bár született egy megállapodás, az álláspontok alig közeledtek.