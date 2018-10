Erdély elcsatolása ünnep Junckernek

Brüsszelben megdorgálták, de szeretik is Romániát

Ismét téma volt a romániai korrupció az Európai Parlamentben, de ezúttal nagy volt az összhang a vitát kezdeményező uniós tisztségviselők többsége és Klaus Johannis román államfő között, aki az Európa jövőjéről szóló vitasorozat meghívottja volt.

Míg a román jogállamiságról tartott október eleji parlamenti meghallgatáson össztűz zúdult Viorica Dancila miniszterelnökre, addig most már Johannis megjelenését is taps kísérte. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke külön kitért a gyulafehérvári nemzetgyűlés századik évfordulójára. „Románia centenáriuma az EU ünnepe is egyben, együtt fogjuk megünnepelni ezt a nagy román és európai pillanatot” – mondta a bizottság vezetője.

Néhány felszólaló azért bírált is a romániai korrupció és a Velencei Bizottság által elmarasztalt igazságügyi reformokkal kapcsolatban.

„Ne kövessék Lengyelország és Magyarország rossz példáját” – ismételte meg korábban is hangoztatott, Romániával kapcsolatos álláspontját Guy Verhofstadt liberális frakcióvezető. Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő felszólalásában arra kérte a román államfőt, hogy Európa jövője érdekében Magyarországgal és a visegrádi országokkal összefogva kelljen védelmére az európai értékeknek, keresztyén identitásának, a nemzetek szuverenitásának.

Kijelentette, Románia centenáriumi időszakában ne csak a korrupcióval, hanem a „nacionálkommunista gyökerű magyarellenességgel” szemben is védelmezze a jogállamiságot.

Klaus Johannis beszédében elmondta, a többsebességes vagy a koncentrikus körök mintájára létrejövő Európa nem jelenthet megoldást, az Európai Unió egységét meg kell őrizni, ez ugyanis értéket közvetít, és az EU hitelességét is megerősíti a világban. A román államfő a migráció kérdéskörével kapcsolatban elmondta, nagyon gyorsan közös szakpolitikát kell kialakítania Európának, különben súlyos problémákkal kell szembenéznie.

Vincze Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség külügyi titkára a Magyar Idők érdeklődésére egy korrekt, de célokban hiányos beszédnek nevezte Johannis előadását, amely nem tartalmazott a jövő évi román soros elnökség ambícióira vonatkozó tematikus célokat.

– Johannis jó gazda módjára beszélt Nagyszebenről, a jövő évi EU-csúcsról, a centenáriumról mint jövőbe tekintő ünnepről, és szót ejt az euró­pai sokszínűségről, de nem meglepő módon nem emlegette a romániai kisebbségeket vagy a teljesítetlen gyulafehérvári ígéreteket – fogalmazott az RMDSZ-elnök brüsszeli megbízottja.