Emmanuel Macron buzgón keresi európai szövetségeseit

A Benelux államokhoz fordult erősítésért Emmanuel Macron: a francia elnök tegnap Luxemburgban tárgyalt Mark Rutte holland, Charles Michel belga és Xavier Bettel luxemburgi kormányfővel, hogy a jövő májusban esedékes európai parlamenti választásokra készülve szövetségeseket keressen egy, a nacio­nalista országokkal szemben álló, a liberális értékeket támogató blokk kialakításához.

Macronnak nem ez az első állomása grandiózus tervének megvalósításához, azaz egy a határokon átnyúló Európa megteremtéséhez: 2016-ban alapított pártja, a La République En Marche az elmúlt hónapokban számos megbeszélgetést folytatott különböző országok politikai tömörüléseivel azzal a céllal, hogy minél több szövetségest toborozzon az európai politika porondjára, és rendkívüli érdeklődést mutatott a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) liberális pártcsalád felé, amelynek soraiban a Benelux államok képviselői is ülnek az Európai Parlamentben.

A francia elnök emellett maga is sokat tesz az ügy érdekében: ma például egyik legfőbb szövetségesét, Angela Merkel német kancellárt fogadja Marseille-ben, két héttel az ausztriai Salzburgban megrendezendő informális uniós csúcstalálkozó előtt, ahol a migrációs válság és a brexit is terítéken lesz, fontos tehát, hogy egyeztessék álláspontjaikat.

„Úgy tekintünk erre, mint a progresszív erők együttműködésére, amely meg fog küzdeni a szélsőjobboldallal” – idézte a Bloomberg hírügynökség Macron egyik törvényhozóját, Pieyre-Alexandre Angladét az uniós szövetségesek keresésével kapcsolatban. Anglade egyébként Macron jobbkeze, aki az európai választási stratégián dolgozik. Mint mondta, az érdekek egyesülése és egy közös platform kialakítása a cél, éppen ezért az ALDE-n túl a spanyol Ciu­dadanosszal is folynak a tárgyalások, illetve a Fideszt magában foglaló Európai Néppárt és az Európai Szocialisták Pártja bizonyos képviselői is bekapcsolódtak a diskurzusba.

„A progresszív megoldások a mi Európánk leginkább tiszteletben tartott értékeire koncentrálnak, emellett azonban a kihívásokkal is hatékonyan szembe kell néznünk” – fogalmazott tegnap a francia elnök.

A luxemburgi miniszterelnök ugyanakkor sietett hangsúlyozni: az összejövetel célja nem a jövő májusi EP-szavazást megelőző kampánytalálkozó volt, és nem is három liberális győzködi a francia elnököt, hogy csatlakozzon a pártjukhoz. Mark Rutte holland kormányfő azt mondta: „Nem egy pártközi koalíció létrehozása miatt találkoztunk.”

Valóban szóba került a politikusok között a migráció is, Macron ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: konkrét és progresszív megoldásokat fognak vinni Salzburgba, részleteket azonban ezzel kapcsolatban nem közölt. A francia kormányfő ugyanakkor már korábban is egyértelműen értésre adta: Orbán Viktor magyar kormányfő és Matteo Salvini olasz belügyminiszter jól hiszik, ha őt tartják ellenfelüknek.

Macront egyébként elkísérte Luxemburgba Christophe Castaner is, a francia államfő pártjának elnöke is, aki múlt héten hazánk egyik fő kritikusával, Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnökkel, illetve az ALDE vezetőjével is megbeszéléseket folytatott, ma pedig Lengyelországba utazik tovább, hogy szövetségeseket keressen.