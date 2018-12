Emelkedett az indonéziai szökőár áldozatainak a száma

Emelkedett az indonéziai cunami áldozatainak a száma az ország katasztrófavédelmének legfrissebb adatai szerint, amelyeket pénteken tettek közzé.

A legfrissebb jelentések 426 halottról számolnak be. Ez a szám kicsit kevesebb, mint a korábbi adatok, mert előzőleg néhány nevet tévedésből kétszer is felírtak. A sebesültek száma viszont jelentősen nőtt a korábbi jelentésekhez képest: 1495-ről 7202-re emelkedett. A katasztrófában csaknem 1300 ház is megsemmisült. A túlélők utáni kutatást januárban is folytatják.

A hatóságok beszámolói szerint a rossz időjárási viszonyok és a vastag hamuréteg nehezítik a vulkán vizsgálatát, ezért egyelőre nem tudják megállapítani, várható-e újabb kitörés vagy szökőár. A Sunda-szorosban fekvő Anak Krakatau vulkán nagy része a szombati kitörés miatt beomlott, és ez okozta a pusztító cunamit.

Janine Knipper, a nyugat-virginiai Concord Egyetem vulkanológusa szerint nehéz megállapítani, mekkora a valószínűsége annak, hogy a vulkán többi része is beomlik, mert egyelőre nincsenek tisztában azzal, mennyire szilárd a vulkán megmaradt része.

Az ország cunamifigyelő központjának egyik munkatársa szerint az Anak Krakatau mérete azonban annyira lecsökkent, hogy újabb nagy kitörés egyelőre nem várható, viszont – tette hozzá – a tűzhányót körülvevő vastag felhőréteg miatt nem tudtak róla megbízható légi felvételeket készíteni.

Az év során az Anak Krakatau több alkalommal is kitört már, aktivitása pedig egyre csak fokozódik. Legutóbb a múlt hét végén tört ki, pusztító cunamit okozva a Szumátrát és Jávát elválasztó Szunda-szoros partjainál.

A 17 ezer szigetből álló Indonézia három nagy tektonikai lemez találkozásánál, az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések. Az országban 127 aktív tűzhányó található.

Krakatau szigetét 1883-ban a valaha feljegyzett legnagyobb vulkánkitörés gyakorlatilag megsemmisítette. A pusztító detonáció ereje négyszer nagyobb volt, mint a valaha felrobbantott legerősebb nukleáris fegyver. A sziget helyén évtizedekkel később emelkedett ki a tengerből az Anak Krakatau, amely helyi nyelven azt jelenti: Krakatau gyermeke.