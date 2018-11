Elrajtolt az igazi kampány

May televíziós vitával és országos körúttal állítaná maga mellé a polgárokat

Theresa May tegnap délután felszólalt a londoni parlamentben, ahol újfent ultimátumot adott a képviselőknek: a miniszterelnök szerint amennyiben a testület elutasítja a frissen tető alá hozott brexitmegállapodást, csak megosztottságot és bizonytalanságot teremt a kilépési folyamat körül. – A következő hetekben részletesen meg kell vizsgálnunk az alkut, tiszteletteljes vitát kell folytatnunk róla, majd döntenünk kell a nemzeti érdekről – hangoztatta a BBC szerint May, aki ezzel meg is kezdte a decemberi parlamenti szavazást felvezető, közel kéthetes kampányát.

A konzervatív The Telegraph korábban hírül adta, hogy a miniszterelnök hamarosan körútra indul a szigetországban, hogy „polgárközelibbé” tegye a kilépési megállapodást. Tegnap pedig arról írtak a sajtóban, hogy Theresa May brexitügyben akarja televíziós vitára hívni az ellenzéki Munkáspártot vezető Jeremy Corbynt.

Corbyn már röviddel azután kizártnak nevezte az alku megszavazását, hogy a tagállamok kormány- és államfői vasárnap délután elfogadták azt. Egyébként May transzparenciát hangsúlyozó brexitkampánya is sok kritikát kap: a legtöbben azt vetik a konzervatív kormányfő szemére, hogy a 2017-es választási kampányban viszont nem volt hajlandó szemtől szemben vitát folytatni az ellenzék képviselőivel.

Theresa May jelenlegi igyekezete márpedig indokolt: a brexitalku elfogadásához és a kilépés minél zökkenőmentesebb lefolytatásához 320 parlamenti képviselő támogatására lenne szükség, ami londoni források szerint korántsem áll a miniszterelnök rendelkezésére. Nemcsak a már említett Munkáspárt, de a Skót Nemzeti Párt és az északír Demokratikus Unionista Párt (DUP) is elfogadhatatlannak nevezte az alku egyes elemeit. A May-kormányt kívülről támogató DUP azt is bejelentette, hogy a dokumentum parlament általi elfogadása esetén felülvizsgálják a londoni kormánnyal kötött megállapodást.

– Ha a brit parlament nem fogadja el a megállapodást a kiválás feltételei­ről, akkor Nagy-Britannia kiesik az Európai Unióból – fogalmazott Gálik Zoltán az M1 aktuális csatorna tegnapi műsorában.

A Corvinus Egyetem docense szerint ez esetben az átmeneti időszak sem jön létre, és London azonnal a saját szabályaira lesz utalva, illetve minden hozzáférése megszűnik az európai közös piachoz is. A szakértő arról is beszélt: a megállapodás leszavazása esetén Theresa Maynek három hét áll majd rendelkezésére egy új megállapodás-tervezet létrehozására. Utóbbinak viszont kicsi az esélye, ugyanis az Európai Unió már leszögezte, hogy nem hajlandó újra megnyitni a kilépési tárgyalásokat.