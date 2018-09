Először járt David Cornstein a magyar miniszterelnöknél

Szeptember 11-e alkalmából hazánk támogatását is megköszönte a nagykövet

Először találkozott hétfő este Orbán Viktor miniszterelnökkel David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki két és fél hónapja szolgál hazánkban.

Legutóbb az abban az interjúban foglaltak váltottak ki bírálatokat az ellenzéki sajtóban, amelyet Donald Trump elnök itteni képviselője nemrég a Szombat zsidó kulturális lapnak adott, és amelyben úgy fogalmazott: „[Magyarországon] senki sem mondta nekem, hogy ez vagy az rossz, szörnyű, kérem lépjen közbe, segítsen. Én elégedett emberekkel találkoztam. Nem láttam, hogy a szabadságjogokat csorbítanák”.

Miközben Cornstein nyári hivatalba lépésével a magyar kormányt érő nyílt, a médiában közölt bírálatok megszűntek, nem titok, hogy a CEU ügye továbbra is feszültségpont maradt a két ország kapcsolatában. Erre a nagykövet a Magyar Időknek adott júniusi interjújában is utalt. Úgy értesültünk, David Cornstein felvetette ezt a kérdést hétfőn Orbán Viktornak, ugyanakkor a felek inkább az összekötő kapcsokra, az együttműködés erősítésére helyezték a hangsúlyt a megbeszélésen.

Ezzel párhuzamosan Cornstein – aki maga is New York-i illetőségű – a 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni terrortámadások 17. évfordulója alkalmából adott visszaemlékező videóüzenetében úgy fogalmazott: „Nem feledjük a világ minden tájáról felénk áradó baráti támogatást sem, köztük NATO-szövetségesünkét, Magyarországét.

Mind szolidaritásukról biztosítottak minket azokban a nehéz időkben.” – Megerősítjük elhatározásunkat, hogy megvédjük a sajátjainkat, és mindig éberen figyelünk a terrorveszélyre – áll szintén az üzenetben. A misszióvezető egyben egy, az évfordulóhoz kapcsolódó mai véradásra szólított fel; ezt a Magyar Vöröskereszt budapesti épületében szervezik.