Előnyt élveznek a migránsok jogai

A német parlament elfogadta, a szlovák elutasítja az ENSZ-egyezményt

A német szövetségi parlament csütörtökön határozatban üdvözölte, hogy a nemzetközi közösség az ENSZ keretében globális megállapodást dolgozott ki a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról. A kormánypárti frakciók által benyújtott határozati javaslatot 372 igen szavazattal, 153 nem ellenében és 141 tartózkodás mellett fogadták el – jelentette az MTI.

A szavazás előtti vitában Heiko Maas külügyminiszter hangsúlyozta, a megállapodás Németország érdekét szolgálja, és nem érinti a nemzeti szuverenitást, de vannak, akik szándékosan elferdítik a dokumentumban rögzített tényeket, és „felülmúlhatatlanul rosszindulatú” kijelentéseket tesznek róla. Hangsúlyozta, a világszervezet decemberi, marokkói tanácskozásán elfogadni tervezett megállapodás a nemzetközi közösség válasza egy kihívásra, amire nincs nemzeti megoldás.

A legnagyobb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) vezérszónoka, Gottfried Curio a többi között úgy vélte, a megállapodás valójában „gigantikus áttelepítési program”, amely terrorveszéllyel fenyegeti hazáját, ezért a kormány megpróbálta eltitkolni. Andrea Lindholz, a bajor Keresztényszociális Unió képviselője azokkal az AfD-s felvetésekkel kapcsolatban, hogy egy sor ország kilépett a megállapodás elfogadási folyamatából, kiemelte: a megállapodás egyformán vonatkozik majd a világszervezet valamennyi tagállamára, miután a közgyűlés januárban határozatot hoz róla, és kilépni csak úgy lehet belőle, hogy az adott ország kilép az ENSZ közgyűléséből.

Az ENSZ globális migrációs csomagjának jóváhagyási folyamatából kilépett eddig az Egyesült Államok, Ausztrália, Izrael, Magyarország, Ausztria, Bulgária, Csehország és Lengyelország, de erre szólította fel a szlovák kormányt is a pozsonyi parlament tegnap elfogadott határozata. Az ENSZ-egyezményt a szlovákiai politikai spektrum túlnyomó többsége mellett a közvélemény is elutasítja.

A most elfogadott parlamenti határozat támogatói a parlamenti vita során leggyakrabban azt nehezményezték, hogy az ENSZ-dokumentum pozitívumként kezeli a migrációt, illetve kritikaként az is elhangzott, hogy az egyezmény kizárólag a migránsok jogaival foglalkozik. A parlament döntése miatt bejelentette tegnap lemondását a külügyminiszter. Miroslav Lajcák korábban többször megvédte az egyezményt, és lemondását is kilátásba helyezte, ha a marrákesi találkozón Szlovákia nem vesz részt.

– A csomag legnagyobb problémája a magyar kormány álláspontja szerint is az, hogy nem tesz különbséget a legális és az illegális migráció között. A migrációt pozitívnak állítja be – mondta lapunknak Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet munkatársa. A kutató hangsúlyozta, hogy az ENSZ-dokumentum a gazdasági migránsok és a menekültek között sem tesz különbséget, ugyanazokat a jogokat kívánja megadni mindkét csoportnak.

– Az esély és a lehetőség szavak sokszor szerepelnek a dokumentumban, illetve az emberi jogokra való utalás. Arról értekezik, hogy miként lehet megteremteni a reguláris migráció csatornáit, illetve hogyan lehet a migránsok igényeihez igazítani a munkaerőpiacot, a munkajogi szabályokat. Arról azonban nem beszél, hogy milyen más tényezői vannak ennek a kérdésnek, melyek a közgazdasági, kulturális és vallási jellegű problémák, amelyeket a migráció okoz – tette hozzá a szakértő.

Mint fogalmazott, bár nem kötelező erejű egyezményről van szó, a veszély az, hogy a nemzetközi bíróságok hivatkozhatnak az egyezményre, amikor vitás kérdésekben döntenek. Vagyis lopakodva mégis érvényesül a tagállamok jogalkotásában, közölte Vargha Márk.