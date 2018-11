Előkészítették Gruevszki kiadatási kérelmét

Zoran Zaev macedón kormányfő bejelentése szerint a szkopjei igazságügyi minisztériumban csaknem elkészült a kiadatási kérelem, illetve a szükséges dokumentumok fordítása Nikola Gruevsz­ki volt kormányfő ügyében – közölte tegnap a Deutsche­ Welle híroldal. Gruevszki menedékkérelmét a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kezeli Budapesten, a macedón kiadatási kérelemről viszont a vonatkozó törvény szerint a Fővárosi Törvényszék dönthet, ha az igazságügyi tárca nem emel kifogást arra hivatkozva, hogy a kiadatás sértené Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit.

– Minden menedékkérőt megillet egy jogi eljárás. A volt miniszterelnök ügye egy klasszikus, a genfi egyezménynek megfelelő menedékjogi kérelemről és annak elbírálásáról szól. Ennek az ellenzék felhördülésének ellenére semmi köze az unió határaihoz érkező illegális bevándorlókhoz – mondta tegnap Kovács Zoltán kormányszóvivő a Kossuth rádióban. Szavai szerint egy, az EU-ba igyekvő állam polgára azt vélelmezi, hogy életét veszély fenyegeti és üldözik.

Sem a magyar állam, sem a magyar hatóságok nem segítették Nikola Gruevszkit Macedóniából való kijutásában – erősítette meg a Miniszterelnökség a „sajtóban megjelent feltételezésekre és álhírekre” reagálva. Közleménye a továbbiakban azt tartalmazza, amit Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón már elmondott, így többek között: az eljárás részleteiről a magyar jogi szabályozással és a nemzetközi gyakorlattal összhangban a hatóságok nem adnak további tájékoztatást az eljárás lezárásáig. Gulyás még előzőleg elmondta: „biztosított”, hogy Gruevszki ne hagyhassa el hazánkat.

A hazai és a nemzetközi sajtó továbbra is morzsákból próbálja összerakni, hogyan juthatott a korrupció miatt két év börtönre ítélt politikus Magyarországra. Az albán rendőrség azt közölte: Gruevszki illegálisan és gyalog jutott át Albániába, míg Montenegró közlése szerint a politikus vasárnap tartózkodott az országuk területén, amit még aznap el is hagyott. Gruevszki a macedón–albán határtól Budapestig megtett, közúton csaknem ezer kilométeres útjával kapcsolatban a magyar és a balkáni sajtó a legkülönbözőbb feltételezéseket teszi.

Ezekben az is szerepel, hogy Gruevszki – legalábbis az út egy szakaszán – gépkocsival (esetleg magyar diplomáciai rendszámú járművel), illetve gyalog vagy repülőgéppel közlekedett. A sajtótudósításokba eközben a nyomásgyakorlás elemei is vegyülnek. – Tovább ronthatja az egyébként is feszült viszonyt Orbán Viktor miniszterelnök és az EU között, ha a magyar hatóságok politikai menedékjogot adnak a korábbi macedón kormányfőnek – írta tegnap a Financial Times európai kiadása.