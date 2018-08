Ellephetik Törökországot a szíriai menekültek

Akár az ötmilliót is meghaladhatja 2028-ra a Törökországban élő szíriai menekültek száma – jelentette a Hürriyet című napilap török hatósági források alapján. Török bevándorlási és ombudsmani adatokra hivatkozva a lap 3 545 293 főben jelöli meg azok számát, akik befogadott státust kaptak. Közülük 204 288-an menekülttáborban élnek.

A beszámoló szerint Isztambul tartományban a legmagasabb a menekültek száma: itt csaknem 600 ezer menedékkérő van, ezt Sanliurfa tartomány követi 470 ezer szíriaival. A jelentésből az is kiderült, hogy a menekültek majdnem fele 18 év alatti, 535 826 négy év alatti gyerek pedig már Törökországban született. Ők ma hontalanok, a török állampolgárság ugyanis nem jár automatikusan.

A cikk kitér arra is, hogy az Európai Unió és Törökország közötti 2016-os menekültügyi megállapodás keretében az európai országok 15 046 szíriai menekültet fogadtak be Törökországból: Németország 5538-at, Hollandia 2884-et, Franciaország 2240-et, Finnország pedig 1030 menekültet. Az unión kívüli országok közül Kanada fogadta be a legtöbb szíriai menekültet, szám szerint 6593-at, az észak-amerikai országot pedig az Egyesült Államok követi 3902 menekülttel.

Mindemellett a Törökországba érkező illegális bevándorlók száma is folyamatosan nő: 2013-ban a számuk 3990 volt, 2016-ban már több mint 174 ezer, idén augusztusig­ pedig a regisztrált illegális bevándorlók száma meghaladta a 148 ezret.

Idén a legnagyobb számban az afgánok érkeztek illegálisan a második legnagyobb hadsereggel rendelkező NATO-tagállamba, számuk meghaladja az 59 ezret. A Törökországban benyújtott menekültügyi kérelmek száma szintén ugrásszerűen emelkedett: 2016-ban 66 ezren folyamodtak menekültstátusért, 2017-ben pedig több mint 112 ezren.

Jelenleg egyébként Törökországban él a világon a legtöbb menekült, a kormánynak azonban egyre súlyosabb terhet jelent az eltartásuk. Ennek költségét 2011 óta hivatalosan körülbelül 30 milliárd dollárra becsülik. „Szeretnénk, ha menekült fivéreink és nővéreink hazatérnének országukba” – nyilatkozta még februárban Recep Tayyip Erdogan török elnök.