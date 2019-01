Ellentétekkel terhelt jóbaráti viszony

Tüntettek Angela Merkel görögországi látogatása miatt

Sikerült leküzdeni a „lusta görögök” és „arrogáns németek” sztereotípiákat: a német sajtó szerint ez volt Angela Merkel kancellár kétnapos athéni látogatásának legfőbb üzenete, annak ellenére, hogy a vizit sikerességét megannyi vitás kérdés – köztük a második világháborús német jóvátétel vagy a máig megoldatlan migránsválság ügye – árnyalta.

Alexisz Ciprasz radikális baloldali miniszterelnök a Merkellel való találkozót követően mindenesetre arról beszélt: a görög adósságválság idején tapasztalt előítéletek ügye már rég a múlté, Görögország és Németország jövőbeli együttműködése pedig Európa szempontjából is meghatározó lehet. A német kancellár osztotta Ciprasz nézeteit, mondván, hogy új fejezet kezdődik a nehéz időket megélt görög nép számára.

A kancellárral biztosan nem értett egyet az a néhány száz tüntető, aki épp a megszorító intézkedések máig tartó hatása miatt vonult az utcára csütörtök este Athénban. – Angela Merkel nem szívesen látott vendég az országunkban. Úgy, ahogy azok az európai politikusok sem, akik korábban megalázták a görög társadalmat – idézte az egyik demonstrálót a német Der Tagesspiegel, hozzátéve: este a görög rendőrségnek könnygázt kellett bevetnie a Merkel-ellenes tüntetőkkel szemben.

A német sajtó szerint az elégedetlenkedő helyiek a névvitáról szóló, macedón–görög alku kapcsán is várták Merkel kendőzetlen véleményét, ám a kancellár meglehetősen óvatosan fogalmazott. Mint mondta, nem kíván Görögország belügyeibe avatkozni, ám Ciprasz miniszterelnöknek a megállapodás elérésére tett erőfeszítései hosszú távon Görögország és Észak-Macedónia számára is előnyt jelentenek. A találkozón természetesen a migránsválság ügye is terítékre került, amellyel kapcsolatban Merkel kissé megrótta Athént, szerinte ugyanis sem a görög befogadóállomások állapota, sem pedig a Törökországba való visszaküldések üteme nem kielégítő.

– Konstruktívan együtt fogunk működni Görögországgal a helyzet javítása érdekében – húzta alá. Persze Athén részéről is megfogalmazódott kritika, Prokopisz Pavlopulosz görög elnök tegnap kijelentette: a görögök jogi úton kívánnak érvényt szerezni a második világháborús károk kapcsán még fennálló, németekkel szembeni pénzbeli követelésüknek.