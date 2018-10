Elkezdődött a tartományi választás a németországi Hessenben

Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás a németországi Hessenben.

A választáson 4,4 millióan vehetnek részt. A Landtagot öt évre választják meg. A szavazókörök 18 óráig tartanak nyitva. Az első eredménybecslések urnazárás után jelennek meg, a hivatalos előzetes végeredmény hétfő hajnalban várható.

Nógrádi György: tizedeken dőlhet el, milyen koalíció alakul Hessenben

A biztonságpolitikai szakértő szerint tizedeken dőlhet el, hogy milyen koalíció alakul a németországi Hessenben. Nógrádi György az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában elmondta, Hessen egy relatíve kicsi, de rendkívül gazdag tartomány, ahol sok minden található: kiváló egyetemek és a frankfurti tőzsde is. A felmérések szerint az várható, hogy mindkét nagy párt 10 százalékot esik a választáson: a Kereszténydemokrata Unió (CDU) nyerhet, de 28 százalékra mérséklődhet a támogatottsága, míg Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 20 százalékra eshet. Mindeközben a zöldek is feljöttek 20 százalék körülire; az utóbbi időben minden tartományban fantasztikus győzelmet arattak – fogalmazott. Mindemellett a kispártok is erősödtek, a kommunista utódpárt és a liberálisok is – tette hozzá. Mindezek nyomán a szakértő szerint szinte bármilyen koalíció lehetséges. Nógrádi György azt is elmondta, a hesseni választási eredménynek a berlini politikára is nagy hatása lehet. Ugyanis – mint elmondta – a napokban a CDU főtitkára úgy nyilatkozott: egy hesseni „nagy vereség” után szóba jöhet, hogy felmondják a nagykoalíciót. Így vagy be kell vonni valakit az SPD helyett, vagy ki kell írni a választásokat. Ennek következményei pedig beláthatatlanok – értékelt a szakértő.