Életét vesztette a hős csendőr

Pokolgépeket is találtak a francia túszdráma helyszínén

Szombatra belehalt a sérüléseibe az a francia csendőr, aki az előző napi dél-franciaországi túszdráma során önként vállalta, hogy a támadóval marad az utolsó túsz elengedéséig. Gérard Collomb francia belügyminiszter azt közölte: Arnaud Beltrame a hazájáért halt meg.

– Franciaország sohasem feledkezik meg a hősiességéről, bátorságáról és az áldozatról, amit hozott – tette hozzá. Méltatta a 45 évesen elhunyt csendőr alezredest Emmanuel Macron államfő is, hősnek nevezve őt. Beltrame állami temetést kap.

A csendőr a túszejtő semlegesítésére indított rohamban sebesült meg egy rohamrendőrrel együtt. Halálával – a túszejtőt is számolva – ötre emelkedett a túszdráma halálos áldozatainak száma, további tizenöt fő pedig megsebesült.

A támadó Redouane Lakdim marokkói származású carcassonne-i lakos volt, aki azt állította, hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozik. Egy közeli kisváros, Trebes szupermarketjénél ejtett túszokat. Két embert megölt, majd a rendőrök közbelépésére a túszok többségét elengedte. Macron elnök, illetve Édouard Philippe kormányfő terrorcselekménynek nevezte a túszejtést.

Lakdim – akit a rendőrök lelőttek – magányos elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt ismert volt ugyan a rendőrség előtt, meg is figyelték, de nem tudtak a radikalizálódásáról. Később a hatóságok közölték, hogy az üggyel összefüggésben őrizetbe vettek két embert, egy nőt, illetve egy 17 éves fiatalkorút. Szombaton az is a sajtó tudomására jutott, hogy három házi készítésű robbanószerkezetet, illetve fegyvereket – egy pisztolyt és egy vadászkést – is találtak a nyomozók abban a szupermarketben, ahol a túszdráma lezajlott.

– Mintegy 12 ezer veszélyes radikális embert tartanak nyilván a francia hatóságok – mondta Soós Eszter Petronella politológus az M1 aktuális csatornán. Hozzátette, ennyi embert lehetetlen folyamatosan megfigyelni. Mint elmondta, az utóbbi évek franciaországi terrortámadásait jellemzően nem migránsok, hanem harmadik vagy második generációs bevándorlók követték el.