Elefántot küldtek a porcelánboltba

Egyre inkább elismerik Richard Grenell, az USA nyers modorú berlini nagykövetének sikereit

Nem kíméli a német közélet az amerikai elnök hozzá hasonlóan öntörvényű berlini nagykövetét. „A kis Trump lesre manőverezte magát” – cikkezett a Der Spiegel, amellyel Richard Grenell verbális háborút vív a lap tavalyi botránya óta. Pedig a misszióvezető sok mindent elért, ha az asztalra csapott, legyen szó egy agg náci kitoloncolásáról vagy az amerikai cseppfolyós gáz német piacra juttatásáról.

Mint egy westernszínész a kocsmaajtón, úgy lépett be tavaly tavasszal Richard Grenell a berlini diplomáciai körökbe. Az amerikai elnök nagykövete már nyomban megérkezése után leckét adott abból, hogy Donald Trump stílusát akarja meghonosítani Németországban. Főnökéről példát véve, Twitter-üzenetben instruálta a német cégeket, hagyjanak fel az Iránnal való üzleteléssel. Ezt az egész német elit kikérte magának.

– Magyarázd el a saját országod politikáját, és lobbizz a fogadó államnál. De soha ne mondd meg neki, mit csináljon, ha nem akarsz bajt hozni a fejedre! A németek örömmel meghallgatnak, de ellenérzésük alakul ki az utasításokkal szemben – tanácsolta Grenellnek a leg­ismertebb helybéli diplomata, Wolfgang Ischinger nagykövet, az éves müncheni biztonságpolitikai konferencia fő szervezője.

A Republikánus Párthoz kötődő 52 éves politikai kinevezett – aki Trump keményvonalas nemzetbiztonsági tanácsadójának, John Boltonnak is dolgozott korábban – ezután sem lopta be magát a németek szívébe. Grenell európai léptékkel mérve túl rámenősen képviselte például Washington álláspontját, miszerint fogadó országa fordítson hátat az Északi Áramlat 2 gázvezetéknek, amely orosz érdekeltség. Nevezték római helytartónak, antidiplomatának is, de a legsértőbbet alighanem a vezető hírmagazin, a hamburgi Der Spiegel írta róla: „A kis Trump lesre manőverezte magát. Richard Grenell semmibe veszi a nemzetközi szokásokat, és bele akar avatkozni a fogadó ország belügyei-­be.

Eközben Berlinben politikailag elszigetelődött.” A teljes képhez hozzátartozik, hogy a nagykövet már ezt megelőzően verbális ütésváltásba keveredett a balliberális hetilappal, miután annak plágiumon és konfabuláción ért – és ezért a tavalyi év végén távozásra kényszerült – riportere, Claas Relotius egyik hamisított amerikai riportjában éppen Donald Trump hátországát mutatta be előnytelenül. A Der Spiegel elismerte felelősségét, de visszautasította, hogy szándékosan szerkesztette volna ki a maradi, kisvárosi Amerikát.

Mindenesetre a Grenell debütálásától számított nyolc hónap elteltével már pozitív hangok is vegyülnek az értékelésbe, azt mutatva: a Trump zászlajára tűzött Amerika az első! szlogennel, illetve egy nyersebb stílussal is lehet eredményeket felmutatni. A Fehér Házzal szemben rendszerint kritikus Politico amerikai lap tegnap a javára írta, Richard Grenell több ügyben is érvényre tudta juttatni Washington akaratát. Így a németek megnyitották a piacukat az amerikai cseppfolyós gáz előtt, vonakodásukat feladva befogadtak egy, az Egyesült Államokban élő agg nácit, és a sürgetésére megvonták egy iráni légitársaság németországi leszállási jogait.

annak még előtte kihívások: Berlin köti az ebet a karóhoz az Északi Áramlat 2 ügyében, és védelmi kiadásait sem növeli olyan gyorsan, ahogyan azt Washington szeretné. „Grenell nem hirdethet minden fronton győzelmet, de az világos, hogy a németek úgy odafigyelnek, ahogyan korábban nem”, írta a Politico. Arról pedig, hogyan látja saját küldöttét a Fehér Ház, Julianne Smith, a Donald Trumppal szemben kritikus Joe Biden volt demokrata párti alelnök nemzetbiztonsági tanácsadója azt mondta a lapnak: „Nem kötnek bele a stílusába, és úgy vélik, most azt kell elérni, hogy Németország megváltozzék.”