Egyre többen tiltakoznak az ENSZ-paktum ellen

Holnap szavaz a közgyűlés a világszerte vitatott migrációs egyezményről

Egyre több ország jelezte fenntartá­sait az ENSZ globális migrációs csomagjával kapcsolatban, így az azt elutasítók köre tovább növekedhet – mondta Szijjártó Péter tegnap az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt, azt hangoztatva: minél többen olvassák el a globális migrációs csomagot, minél többen veszik komolyan, annál többen mondanak rá nemet. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt: hazánk a paktum „kistestvérére”, a globális menekültügyi csomagra is nemet mond, mert az hátsó kiskapukat nyitna a migránsok Európába érkezése előtt.

Az ENSZ-közgyűlés várhatóan holnap szavazza meg a világszerte vitatott migrációs paktumot, amelyet múlt héten a marokkói Marrákesben már több mint százhatvan ország elfogadott. A találkozóról számos állam – köztünk Magyarország és az Egyesült Államok – maradt távol, és jelenleg tizenháromra teszik azoknak az államoknak a számát, amelyek New Yorkban sem adnak majd zöld jelzést a legális migrációs utak létrehozását szorgalmazó dokumentumnak.

Az említett országok között vannak a visegrádi országok, Bulgária, Lettország, Ausztria, valamint az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, Dominika és Brazília is. Friss sajtóforrások szerint a chilei kormány is meghátrált az elfogadás elől, mondván, hogy a migráció nem emberi jog, a szuverén államoknak pedig jogukban áll eldönteni, hogy kit engednek be az országukba.

A migráció ENSZ-féle ösztönzése Belgiumban is ellenzőkre talált, Brüsszelben vasárnap több mint ötezren vonultak az uniós intézmények épületeihez, hogy a csomag ellen tiltakozzanak. Az erőszakba torkollott megmozdulásnak még tegnap is nagy volt a sajtóvisszhangja, ugyanis a demonstrálók egy csoportja egyenesen az EU-zászlókat akarta eltüntetni a közösségi intézmények közeléből, ám a rohamrendőrök megakadályozták őket.

A BBC tegnap idézte az egyik flamand ifjúsági szervezet egy demonstrálóját, aki szerint Belgium nem demokratikus módon, egy kisebbségi kormány segítségével, és a belgák kisebbségét képviselve fogadta el a csomagot Marrákesben. Lapunk is beszámolt róla, hogy a Benelux állam jelenleg is kormányválsággal küzd, ­miután az Új Flamand Szövetség (­N-VA­) kivonult a szövetségi hatalomból az ENSZ-csomagot övező viták miatt.

Hiába a nyilvánvaló feszültségek, António Guterres ENSZ-főtitkár tegnap, a migránsok nemzetközi napja alkalmából közzétett üzenetében ismét a paktum mellett foglalt állást. Mint mondta, a világ egy nagyot lépett előre azzal, hogy elfogadta a biztonságos, rendezett és szabályozott migrációról szóló globális egyezményt.

– Az egyezmény emberközpontú és az emberi jogokon alapszik. Kijelöli a migráció legálisabb módjait, valamint az emberkereskedelem felszámolása érdekében tett erősebb fellépés felé vezető utat – hangoztatta a portugál diplomata. Az ENSZ-főtitkár alig több mint egy hete, Marokkóban arra is kitért, hogy a csomag segítségével arra akarnak kötelezettséget teremteni, hogy mindenki tartsa tiszteletben a migránsok emberi jogait.