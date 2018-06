Egyre jobban elszigetelődik Angela Merkel

Német–olasz–osztrák együttműködés az illegális migráció visszaszorítására

Németország, Ausztria és Olaszország együttműködést kezd a törvénytelen bevándorlással szemben – jelentették be csütörtökön Berlinben. De Angela Merkel ebben nem főszereplő: a hírt Horst Seehofer belügyminiszter közölte Sebastian Kurz osztrák kancellár oldalán. Német sajtóbeszámolók szerint a CDU/CSU-frakció többsége már Seehofer, nem pedig Merkel mellett áll.

A kancellár tekintélye úgy törik össze, mint egy meisseni porceláncsésze, amely túl sokáig volt a mosogatógépben – írta a Handelsblatt.

– Van-e még Merkelnek támogatása a saját soraiban? – kérdezte a Die Zeit. Most már a fősodorbeli német média is üti Angela Merkelt. Az új német–osztrák–olasz együttműködés tervét az illegális migráció feltartóztatására – beszédes módon – nem a német kancellár és osztrák kollégája keddi találkozóján, hanem szerdán, Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter és Sebastian Kurz megbeszéléseihez kapcsolódóan jelentették be. Azt is közölték: Németország és Ausztria rendőröket küld Albániába a határvédelem megerősítésére, miután módosult és nyugatabbra húzódott a balkáni migrációs útvonal. Seehofer előző nap egyeztetett olasz kollégájával, Matteo Salvinivel. Mind Salvini, mind pedig az osztrák főbelügyér, Herbert Kickl radikális jobboldali politikus és a bajor, CSU-s Seehofer is bőven jobbra áll a Merkel-féle politikai centrumtól.

Épp ez utóbbi a lényege Merkel és Seehofer konfliktusának, ami a keresztény uniópártok (CDU/CSU) soraiban is viszályt szított.

Seehofer, akinek bajor keresztényszocialistái az októberi tartományi választásokra készülnek, elhalasztotta 63 pontból álló migrációs „mestertervének” keddi bemutatását, mégpedig a kancellárral való összetűzése miatt. Egyetlen ponton komoly a nézeteltérés: vissza lehet-e küldeni a német határra azokat a menedékkérőket, akik valamely más EU-tagországban már regisztráltatták magukat? Ez az EU új dublini rendeletének értelmezésétől függ: a bajor CSU-nak – ugyanúgy, ahogyan a magyar kormánynak is – igen a válasza erre, míg Merkelnek, úgy is, mint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének, nemleges.

A kancellár „európai megoldást” emleget, de a német sajtóbeszámolók szerint ebben a keresztény uniópártok soraiban is egyre kevésbé hisznek. A Die Zeit belső információi szerint a CDU/CSU Bundestag-frakcióülésén a felszólalók többsége Seehofer keményvonalasabb álláspontját támogatta, miközben a CSU jóval kisebb a CDU-nál, a 16 német tartomány közül csak egyben van jelen. – A képviselők nem akarnak többé egy irreális, úgynevezett európai megoldásra várni. A frakció a bevándorláspolitikában végérvényesen emancipálta magát a kancellári hivataltól – mondta Alexander Mitsch, a CDU/CSU-képviselőcsoport a fősodortól jobbra álló, Értékunió elnevezésű platformjának vezetője.

A nézeteltérés már az uniópártok, illetve a szociáldemokraták koalíciós szerződésének kereteit is feszegeti. A menedékkérőknek a német határra való visszaküldéséről ugyan nincsen benne szó, de a dokumentum arról sem rendelkezik, mi történjék akkor, ha a menedékkérők száma egy adott évben eléri a rögzített 220 ezer főt. Sőt azt tekintve, hogy Bajorország Ausztria és Olaszország (Svájc) felől is a migrációs útvonalra esik, a CSU-ban már a 220 ezret is soknak tartják. – A felső határ nem jelent kontingenst. Mindent megteszünk, hogy egyáltalán el se érjük – mondta Alexander Dobrindt, aki a CDU/CSU frakcióján belül a bajor képviselők csoportját vezeti. Valamiféle „európai megoldásra” a dominóhatás miatt lenne szükség.

„Egy menekültet, akit a német–osztrák határra küldenek vissza, az osztrák hatóságok nagy valószínűséggel Olaszországba vagy Szlovéniába küldenek tovább” – hangzott el az n-tv német televízióban. Ugyanez a dominóhatás készteti együttműködésre – minden szópárbaj dacára – Salvinivel és az új olasz kormánnyal a franciákat: Párizs tavaly 85 ezer menedékkérőt toloncolt ki, zömmel Olaszországba.