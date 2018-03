Egypárti választást tartottak Kubában

Vasárnap megkezdődtek Kubában az általános választások, ám a szavazás nem tartogat túl nagy meglepetést. A jelöltek ugyanis mind a szigetországban hatalmon lévő Kubai Kommunista Párt tagjai, vagy annak jóváhagyásával indultak. Ráadásul a nyolcmillió szavazó összesen 605 jelöltre adhatja le a voksát: ez pont annyi, amennyi hely az állam legfelsőbb szervében, a Néphatalmi Nemzetgyűlésben van.

Változást jelent azonban, hogy pártban nemzedékváltás várható: a forradalom történelmi szereplőinek helyébe az újabb generáció képviselői lépnek. A most megválasztott képviselők jövő hónapban szavaznak az elnök személyéről is, Raúl Castro ugyanis korábban bejelentette, hogy távozik az ország éléről. A legnagyobb valószínűséggel a szintén új generációsnak számító 57 éves Miguel Díaz-Canel követi Castrót az államtanács élén.

A szigetország politikai irányvonalában azonban nem várható változás: az ország jövendő vezetői elkötelezettek a ­Castro testvérek kommunista ideológiájú politikája mellett. Díaz-Canel jelezte: politikai reformokra nem készül, de a lakosság felé nyitottabb vezetési kultúrát akar kialakítani. Az elnökjelölt egyébként Raúl Castro jobbkezeként volt ismert korábban, a „nagy öregek” mellett felnőtt politikus azonban az utóbbi hónapokban egyre többet hallatta hangját.

Az április 19-re tervezett elnökválasztással a Castro testvérek több mint hat évtizeden át tartó vezetése ér véget Kubában. Fidel Castro, a kubai forradalom vezetője 1959-től vezette az országot 2008-ig, amikor is egészségügyi problémái miatt átadta öccsének a stafétabotot. A 86 esztendős Raúl Castro most jelezte, bár lemond az elnöki posztról, továbbra is a párt élén marad: 2021-ig ellátja azelső titkári tisztséget.