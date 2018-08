Drága sör tizedeli a brit pubokat

Nem olcsó mulatság beülni Londonban egy pubba és legurítani néhány korsó sört, nem beszélve arról, ha az ember haverokkal megy és több kört is kénytelen fizetni – így manapság már a jól szituáltnak gondolt britek is kétszer meggondolják, hogy elmenje­nek-e a kocsmába egy jót sörözni.

Az derül ki ugyanis a Campaign for Real Ale (Camra) nevű kampánycsoport friss felméréséből, hogy minden második brit felnőtt komoly lelki tusát vív magában, hogy megengedheti-e magának ezt a luxust – írja a The Guar­dian. A dilemma fő oka, hogy egy londoni pubban egy pint (0,47 liter) sör átlag 5,20 fontba kerül (1 font = 360 forint), de jó hír, hogy általában sehol sem kérnek érte 6 fontnál többet. Vidéken valamivel jobb a helyzet, így az országos átlag 3,50 fontra jön ki.

A Camra vizsgálódásának lehangoló megállapítása, hogy a megkérdezettek 56 százaléka szerint a sör ára a brit italboltokban megengedhetetlenül magas. További konklúzió, hogy a drága kocsmai sör miatt a fogyasztók inkább a boltban vesznek sört és otthon iszogatnak. Ennek hatása pedig értelemszerűen továbbgyűrűzik a vendéglátóhelyekre is: hetente több mint egy tucat pub zár be vendéghiány miatt, különösen a szigetország délkeleti részében.

Londonon kívül a legdrágább hely egyébként Oxford – itt 4,57 fontért mérnek egy pint sört –, Edinburgh és Bristol (4,35 font), valamint Brighton (4,24 font). A legolcsóbban pedig Carlisle kocsmáiban lehet sört hörpinteni, pintjét 2,35-ért. Ezzel szemben a szupermarketben egy üveg vagy doboz (330 milliliter) egyedi (kézműves) sör mindössze 1,50 fontba kerül, míg a tömeggyártású lager és pilsner ára egy font alatt van.

A vendéglátóhelyi árak az elmúlt években kezdtek elszabadulni az adók (jövedéki, forgalmi, társasági) növekedése miatt – ezek együttesen a sörre rakódó összes költség harmadát teszik ki. A tendencia egyáltalán nem az enyhülés irányába mutat, a londoni kormány a következő költségvetésben a pubok adóemelését is tervbe vette. Ennek értelmében a sör jövedéki adója pintenként 2 pennyvel nő, a kis puboktól ráadásul 2019-től elveszik a 2017-ben bevezetett 1000 font adókedvezményt.

Az ágazat most azt szeretné elérni, hogy a kormány legalább a sör áfáját csökkentse, hogy versenyképes legyen a kiskereskedelemmel. A nagy kereskedelmi láncok azonban (vissza-)élve erőfölényükkel képesek alacsonyan tartani a sör árát a boltjaik­ban. Jackie Parker, a Camra országos elnöke szerint a vendégek elmaradása romboló hatást gyakorol a helyi közösségekre és a személyes kapcsolatokra. Ha jó a közösség, akkor jó a kedv, boldogok az emberek – ebben pedig a pubok jelentős szerepet játszottak.