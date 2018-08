Donald Trump szövetségest lát Orbán Viktorban

Szinte egy időben közölt cikket Orbán Viktorról a The New York Times és a Bloomberg, amelyek legfőbb üzenete, hogy Donald Trump amerikai elnök felfigyelt a magyar miniszterelnökre, ennek eredménye pedig az, hogy jelentős irányváltás jön az Egyesült Államok Magyarországgal kapcsolatos stratégiájában: Washington a jövőben szövetségesként tekint Budapestre.

Hosszú elemzést közölt a magyar–amerikai kapcsolatok alakulásáról a The New York Times című amerikai napilap, amely kifejti: a magyar kormány az elmúlt években hiába próbált elismerésre szert tenni Washingtonban, Barack Obama exelnök adminisztrációja a magas rangú, kétoldalú találkozókat gondosan elkerülve inkább csak kritikákkal illette a magyar kormányt, ennek azonban, most úgy tűnik, vége: Donald Trump amerikai elnök ugyanis új irányba kívánja terelni az amerikai–magyar kapcsolatokat.

A liberális lap az Obama-adminisztráció egyik provokációjaként említi, hogy az akkori külügyminisztérium – amely a szólásszabadság előmozdítása érdekében – 200 millió forint értékű pályázat kiírásával akarta támogatni a magyar vidéki, független sajtót, idén július végén azonban Trump emberei váratlanul bejelentették: a pályázatra szánt pénzt Magyarország helyett Európa más részein hasznosítanák. Simonyi András korábbi washingtoni nagykövet ezt a lapnak úgy kommentálta: órási siker ez a magyar diplomáciának, ami azt üzeni: „Magyarországgal nincs gond, Magyarország demokrácia.”

A lap kifejti, bizonyos olvasatok szerint Barack Obama stratégiája, miszerint az emberi jogokkal kapcsolatos aggályok megfogalmazásával és a magyar kormány intézkedéseinek kritizálásával elszigeteli Orbán Viktort, egyértelműen megbukott, ezzel pedig az effajta szempontokat nem szem előtt tartó Oroszország és Kína felé taszították Magyarországot.

Emellett pedig Donald Trump – mint az közismert – szimpatizál az erős vezetőkkel, az amerikai elnök pedig „nagyon erős vezetőnek tartja Orbán Viktort” – ezt már az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Cornstein, Trump régi jó barátja nyilatkozta a lapnak.

Az állomáshelyét nemrég elfoglalt diplomata a szintén a magyar–amerikai kapcsolatok alakulásával foglalkozó Bloomberg amerikai hírügynökségnek küldött írásos válasza szerint a demokrácia alapvető tényezője a sajtószabadság, amelynek leépülését régiós szinten figyelemmel kísérik, és ha valóban problémák lesznek a magyarországi folyamatokkal, akkor azt jelezni fogják – azonban nem nyilvánosan, a médián keresztül, hanem személyesen.

„A kritika önmagában ugyanis nem stratégia” – fogalmazott az amerikai nagykövet, aki szerint Washington számára az a fontos, hogy erősítse Magyarország elkötelezettségét a NATO felé, méghozzá olyan mértékben, hogy bástyaként szolgáljon az orosz és a kínai befolyással szemben.

Liberális erődemonstráció

A The Boston Globe napilap kezdeményezésére több mint 350 sajtóorgánum kampányolt tegnap Donald Trump sajtószabadságot fenyegető kijelentései ellen, hogy felhívják a figyelmet: a média – az amerikai elnök gyakran hangoztatott állításával ellentétben – nem „a nép ellensége”. A The Boston Globe vezércikkének fő mondanivalója, hogy a média nem a nemzet ellensége, éppen ellenkezőleg: a sajtószabadság már több mint kétszáz éve az amerikai társadalom egyik legfontosabb alapelve.

A The New York Times a demokrácia éltető elemét veszélyeztető támadásnak nevezte Trump sajtóellenes kirohanásait, kitérve annak kártékonyságára, ha „valaki következetesen álhíreknek nevezi a neki nem tetsző igazságokat”. A The Wall Street Journal nem vett részt az akcióban, érvelése szerint ugyanis az amerikai elnököt is megilleti a szólásszabadság, a mostani kampány pedig éppen ezt kérdőjelezi meg.

A The Boston Globe egyébként egy közvélemény-kutatást is közzétett tegnap, amely szerint a Republikánus Párt támogatóinak 48 százaléka egyetért azzal, hogy a sajtó az amerikai nép ellensége.