Donald Trump ismét az Amazont bírálta

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön ismét bírálta az Amazon kereskedelmi óriásvállalatot, mert szerinte a cég kevés adót fizet, vagy nem is fizet adót.

Az elnök szokása szerint Twitter-bejegyzésben közölte véleményét.

A Twitter-bejegyzés előtti napon az Axios hírportál hosszas cikket közölt arról, hogy az elnök az Amazon „sarkában van”. „Gazdag barátai azt mondogatják Trumpnak, hogy az Amazon tönkreteszi a bizniszüket. Ingatlan-befektető ismerősei zt mondogatják neki – és ő egyet is ért velük -, hogy az Amazon megöli a bevásárlóközpontokat és boltokat”.

Az Amazon internetes kereskedő cég, az 54 éves, Új-Mexikóban született Jeff Bezos alapította 1994-ben. Akkor a vállalkozás még csak könyveket forgalmazott, de ma már őrölt kávétól bútorokon át kerekes székekig és filmekig szinte minden kapható a virtuális boltban. Bezos azóta a gazdaság más szektoraira is kiterjesztette vállalkozásait, nemrégiben például az elsősorban biotermékei miatt kedvelt Whole Foods áruházláncot vásárolta fel, és a termékeket már interneten is forgalmazza, s 2013-ban az ő tulajdonába került a The Washington Post című lap is. A több mint százmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bezost januárban a Forbes magazin Amerika történetének valaha volt leggazdagabb emberének nevezte.

Donald Trump már többször bírálta közösségi oldalon a céget. Tavaly augusztusban például Twitter-bejegyzésében közölte, hogy véleménye szerint az Amazon „nagy kárt okoz az adófizető kiskereskedőknek, szerte az Egyesült Államokban kis települések és nagyvárosok egyaránt megsínylik, sok munkahely odaveszett”.

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Raj Shah csütörtökön a Fox televíziónak cáfolta, hogy Trumpot személyes ellenszenv mozgatná.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018