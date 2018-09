Donald Trump: Amerika soha nem adja meg magát a zsarnokságnak

Amerika soha nem adja meg magát a zsarnokságnak – hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen kedden Pennsylvaniában.

Az elnök és a first lady, Melania Trump a pennsylvaniai Shanksville-ben mondott beszédet. Tizenhét évvel ezelőtt itt zuhant le a terroristák által eltérített negyedik repülőgép. Donald Trump felidézve a történteket emlékeztetett arra, hogy az eltérített repülőgép utasai ellenálltak a terroristáknak. „Ez volt az a pillanat, amikor Amerika visszaütött” – fogalmazott.

Trump ígéretet tett arra: elnökként mindent megtesz, hogy elejét vegye újabb terrorcselekményeknek. Egy egész nemzet osztozik a gyászban – fogalmazott az elnök és „remek hazafiaknak” nevezve az áldozatokat.

Trump hangsúlyozta, hogy „Amerika jövőjét nem az ellenségeink írják, hanem a hőseink”. Ígéretet tett, hogy elnökként minden tőle telhetőt elkövet hasonló terrorcselekménynek megakadályozásáért. „Amerika soha nem adja meg magát a zsarnokságnak” – fogalmazott.

Shanksville-ben zuhant le a United Airlines 93-as számú járata, fedélzetén negyven utassal és a személyzettel. Az utasok, miután észlelték, hogy terroristák rabolták el a gépet, behatoltak a pilótafülkébe és megpróbálták megakadályozni a terrorakciót. Mind a negyven utas és a személyzet meghalt. Korábban a terroristák két menetrendszerű repülőjárat elrabolt gépét vezették bele a New Yorkban lévő Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, majd egy harmadikat a védelmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületébe.

Az elnök Shanksville-ben a hét végén felavatott emléktoronyban mondta el beszédét, előtte harangszó mellett felolvasták az áldozatok nevét. Trump kedden reggel egy sor Twitter-üzenetben emlékezett a tizenhét évvel ezelőtti tragédiára. Az egyik bejegyzésben ügyvédjét, Rudy Giulianit dicsérte, aki annak idején New York polgármestere volt.

Harangok kondultak és az áldozatok nevét sorolták a New Yorkban tartott emlékünnepségen is, amelyen részt vett Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, Bill di Blasio, a város polgármestere, Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete és Rudy Giuliani is.

Mike Pence alelnök a Pentagon ünnepségén mondott beszédet. Kiemelte, hogy az amerikaiaknak „tanulniuk kell szeptember 11. leckéjéből és mindörökre ébereknek kell lenniük”. Az alelnök kétszer is utalt az iszlamista terrorizmus veszélyére, és leszögezte, hogy a szeptember 11-i támadások áldozatainak emlékét akkor tartják a leginkább tiszteletben, ha – mint fogalmazott – „mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a radikális iszlamista terrorizmus nehogy valaha is felbukkanhasson a partjainknál”.

A Pentagonban rendezett ünnepségen James Mattis védelmi miniszter is részt vett.