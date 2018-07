Dominóhatást válthat ki a német menekültügyi alku

Született ugyan megállapodás, s mindkét fél győztesnek hirdette ki magát, ám a valódi győztesek a visegrádi országok, hiszen Németország három év után jutott arra a felismerésre, amelyről Orbán Viktor miniszterelnök már 2015-ben beszélt: meg kell állítani az illegális bevándorlást.

Ebből is látszik, hogy Európában jelentősen megváltozott a migrációval kapcsolatos vélekedés – mondta tegnap lapunknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban, hogy hétfőn késő este megszületett a várva várt menekültügyi megállapodás a német nagykoalíció két jobboldali pártja, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Horst Seehofer belügyminiszter által irányított bajor Keresztényszociális Unió (CSU) között.

A vita a szociáldemokratákat (SPD) is magába foglaló nagykoalíció összeomlásával fenyegetett, ám az egyezmény azt jelenti, Seehofer nem mond le tárcavezetői posztjáról, egyben marad a kormány.

Elemzők leginkább a CSU győzelmeként értékelik a megegyezést, hiszen a bajor pártnak sikerült elérnie azt, amit 2015, a menekültválság legnehezebb éve óta szorgalmaz: tranzitzónák felállítását a bajor–osztrák határon, és a már másik EU-tagállamban menedékkérőként regisztrált emberek elküldését a határról.

A hétfő este nyélbe ütött megállapodás szerint a testvérpártok egyetértésre jutottak abban, hogy a német–osztrák határon megakadályozzák mindazon menedékkérők belépését, akiknek menekültügyi eljárását egy másik EU-tagországban kell rendezni.

Ezért tranzitközpontokat kell kiépíteni, amelyekből visszaszállítják a kérelmezőket az ügyükben illetékes országba. Ezt kétoldalú megállapodásokkal akarják elérni, ám ha a menekültügyi eljárás lefolytatására illetékes ország nem hajlandó erre, az adott menedékkérőtől megtagadják a belépést az országba.

– A megállapodással számos problémával szembesül Németország: a szociál-­demokraták nem akarnak tranzitzónákat, az európai, illetve az Európán kívüli országok pedig nem akarnak hotspotokat. Németországnak egyelőre nem sikerült kétoldalú megállapodásokat kötnie Ausztriával és Olaszországgal sem a menedékkérők visszafogadásáról – mondta Nógrádi György.

Az SPD három évvel ezelőtt még élesen ellenezte ilyen központok felállítását, ám most hajlandóak megvizsgálni a javaslatot, mondván, három évvel ezelőtt humanitárius katasztrófa fenyegetett, mostanában viszont már sokkal kevesebben lépik át a határt illegálisan. Az AFP hírügynökség szerint idén májusig mintegy 78 ezren kértek menedéket Németországban, negyedüket már más országban regisztrálták.

Andrea Nahles, a szociáldemokraták vezetője szerint „még sok megbeszélnivaló van”, a párt migrációügyekért felelős politikusa, Aziz Bozkurt azonban úgy vélekedett, hogy a tranzitzónák nem képezik részét a nagykoalíciós szerződésnek. Az SPD ifjúsági szervezetének elnöke, Kevin Kühnert egyenesen úgy fogalmazott, hogy a párt elutasítja zárt táborok kialakítását.

Nógrádi György emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi berlini kormánykoalíció megalakulása közel fél évbe telt, amibe belebukott az SPD elnöke, Martin Schulz, illetve meggyengülve került ki belőle Angela Merkel és Horst Seehofer.

– Rendkívül nehezen kezelhető koalíció jött létre, amelyben a CDU pártvezetésének egyharmada nem támogatja Merkelt, hiszen felelősnek tartják a 2015-ös menekültválságért. A jelenlegi válság a törés szélére sodorta a koalíciót – hangsúlyozta.

Megsebzett kormány

Elképzelhető, hogy működni fog a CDU és a CSU megoldása, ám az biztos, hogy a koalí­ción belüli hangulat sosem volt ennyire mérgező, mint most – állapította meg a Bild című napilap. Német sajtókommentárok szerint rég nem látott válságba sodródott a nagykoalíció, amit Angela Merkel és Horst Seehofer (képünkön) személyes harca váltott ki. A belügyminiszter motivációi között minden bizonnyal az októberi bajorországi tartományi választások is szerepeltek, hiszen a CSU-nak vissza kell szereznie a bevándorlásellenes AfD-től elvesztett szavazókat, ám éppenséggel ez az erőlködés vezetett el odáig, hogy a bajor párt sokat veszített hitelességéből, s ez a felmérésekből is kitűnik. „A német választók az egységet jutalmazzák, s megbüntetik azokat, akik szövetségek felbontásával fenyegetőznek” – nyilatkozta a Financial Timesnak Tilman Mayer politikai elemző. – A Die Zeit című tekintélyes hetilap úgy értékelte Seehofer lépéseit, mint felelőtlen stratégiát, amely pártjának és a kormánynak is súlyos, maradandó károkat okozott. Seehofer helyzetét nem segíti, hogy a Merkellel folytatott vitájában kiállt mögüle a CSU két másik erős embere, Markus Söder bajor miniszterelnök, illetve Alexander Dobrindt, a CSU-képviselők parlamenti csoportvezetője, akik a kormány egyben tartását sürgették. Merkellel kapcsolatban pedig az az általános vélekedés, hogy bár megint túlélt egy válságot, megsebzetten került ki a harcból, s felvetődik a kérdés, hogy ezentúl hogyan tud együttműködni belügyminiszterével.