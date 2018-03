Diplomáciai köröket fut a kémügyben London

Az Európai Unió is konkrét bizonyítékokat vár a Moszkvára mutogató britektől

A brit–orosz viszálytól volt hangos az uniós külügyminiszterek tegnapi találkozója, ahova Boris Johnson londoni tárcavezető azzal a nem titkolt szándékkal érkezett, hogy kivívja 27 kollégájának és Brüsszelnek a támogatását. Az egykori londoni főpolgármester számításai részben igazolódtak, hiszen a miniszterek közös nyilatkozatban ítélték el a volt orosz kettős ügynök, Szergej Szkripal és lánya elleni méregtámadást.

Mint írták, az Európai Unió feltétel nélküli támogatásáról biztosítja az Egyesült Királyságot, és rendkívül komolyan veszi a brit kormány értékelését, miszerint valószínűleg Oroszország felelős a történtekért. A nemzetközi sajtó szerint London kevésbé lehet elégedett a dokumentummal, ugyanis az jóval enyhébb megállapításokat tartalmaz, mint a múlt héten kiadott amerikai–francia–német állásfoglalás, amely szinte tényként kezelte az oroszok felelősségét.

Az uniós tárcavezetők hétfőn mindenesetre felszólították Moszkvát, hogy nyújtson segítő kezet a nyomozáshoz, illetve mozdítsa elő a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) munkáját. Az OPCW szakemberei hétfőn érkeztek meg a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóközpontjába, hogy alapos vizsgálatnak vessék alá a támadásban használt méreganyagot.

Boris Johnson hétfőn Brüsszelbe érkezve megismételte korábbi véleményét, miszerint kétség sem férhet hozzá, hogy a novicsok nevű méreg Oroszországból származik. A moszkvai külügyminisztérium szóvivője pár napja Csehországot, Szlovákiát, Nagy-Britanniát, Svédországot és az Egyesült Államokat nevezte meg potenciális származási országként, az orosz EU-nagykövet pedig úgy vélekedett: Oroszországban nincs novicsok, ellentétben a brit Porton Down laboratóriummal, amely csupán pár mérföldre van a támadás helyszínétől.

– Ez egy klasszikus orosz stratégia, hazugságokkal és ködösítéssel próbálják eltitkolni az igazságot – hangoztatta a belga fővárosban Johnson, hozzátéve, hogy Oroszország ártalmas viselkedésének nem csak Nagy-Britannia, hanem már több EU-tagállam is áldozatul esett.

A külügyminiszter pechjére az uniós tárcavezetők büntetőintézkedések helyett konkrét, Moszkva ellen szóló bizonyítékokat szorgalmaztak. A briteknek legfájóbb komment Heiko Maas német külügyminisztertől érkezett, aki bár nyíltan vallotta, hogy Oroszország nehéz tárgyalópartner, egyúttal jelezte: bilaterális ügyként tekint a Salisburyben történtekre.

A spanyol diplomácia vezetője szintén nyugalomra intett, Alfonso Dastis szerint a OPCW közbenjárásával sikerülhet fényt deríteni a támadás részleteire. Az ügyben a frissen újraválasztott Vlagyimir Putyin elnök is megszólalt, aki szóvivőjén keresztül tegnap azt üzente: „Előbb vagy utóbb felelni kell a megalapozatlan vádaskodásért. Vagy megfelelő bizonyítékokkal, vagy bocsánatkéréssel.”

A londoni vezetés azonban nem hagyja magát: Johnson a tegnapi külügyminiszteri értekezletről Jens Stoltenberg NATO-főtitkárhoz sietett, hogy a katonai szövetséggel is egyeztessen a méregtámadásról. A kémügy már most csütörtökön visszaköszön Brüsszelben, ahol az uniós csúcstalálkozóra érkező Theresa May is uniós szolidaritást szorgalmaz majd az orosz agresszióval szemben.

A konzervatív miniszterelnök a hétvégén további, Moszkva-ellenes büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba. Ahogy arról lapunk is beszámolt, London a támadás miatt korábban 23 orosz diplomata mielőbbi kiutasításáról határozott.