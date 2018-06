Dennis Rodman segíti Trumpot a szingapúri tárgyaláson

Donald Trump amerikai elnök „bátor és érett” döntést hozott azzal, hogy belegyezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel Szingapúrban június 12-én tartandó csúcstalálkozóba – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai állami műsorszolgáltatónak (China Media Group) adott interjúban, amelyből a hírügynökségek szerdára virradóra tettek közzé részleteket.

Putyin a kínai látogatása előtt készült interjúban az MTI szerint elismerte, hogy számára a meglepetés erejével hatottak az észak-koreai vezetésnek a feszültségek enyhítése érdekében tett intézkedései, és kifejezte abbéli reményét, hogy a tervezett csúcstalálkozó eredményes lesz. Mint arról a Fehér Ház hivatalosan is nyilatkozatot adott ki, a történelmi találkozót a Szingapúrhoz tartozó Sentosa szigetén található Capella luxusszállóban fogják tartani június 12-én reggel kilenc órai kezdettel.

„Az elnök, az alelnök és a külügyminiszter külön-külön is azt mondta nekem, hogy céljuk egy olyan átfogó megállapodás megszövegezése Észak-Koreával, amelyet be tudnak nyújtani jóváhagyásra a szenátusnak” – mondta James Risch amerikai szenátor a tervekről. A demokrata párti képviselők sokkal kevésbé optimisták, azzal vádolva Trumpot, hogy meghajol az észak-koreai diktátor előtt.

Dél-Korea ugyancsak tele van tervekkel, ám nem biztos, hogy ezek megvalósulnak. Szöul hivatalosan ugyan tagadja, hogy részt venne a tárgyalásokon, de a dél-koreai sajtó szerint az ország diplomatái az elmúlt napokban sokszor voltak láthatók Szingapúrban, és Mun Dzsae In elnök nem titkolt vágya, hogy sikerüljön aláírni a békemegállapodást Phenjannal. Szöul szerint a diplomatái aktivitása egy másik eseményhez kötődik, amely később lesz Szingapúrban. A találkozó iránt Kína is nagyon érdeklődik, az ottani sajtó arról ír, hogy nem lehetetlen egy pekingi „munkacsoport” elküldése Szingapúrba, ahol segítenek a megbeszéléseken.

A New York Post című bulvárlap szerint nemcsak az érintettek, hanem Dennis Rodman (képünkön) korábbi kosárlabdasztár is ott lesz Szingapúrban a tárgyalásokon, amely fejlemény a médiafigyelem szempontjából bizonyára sokat segít, ám kétségbe vonja az egyeztetések komolyságát. A Féreg becenévre hallgató kosaras ötször járt az elmúlt években Észak-Koreában és találkozott többször is Kim Dzsong Unnal. A lapnak adott nyilatkozatában Rodman azt állította: ajándékba adta a vezetőnek Donald Trump Az üzletkötés művészete című könyvét, aki ennek hatására értette meg az amerikai elnök észjárását.