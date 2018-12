Dél-Amerika irányítói újra a nép felé fordulnak

Mexikóban a szegénység, Brazíliában a korrupció hozott elitellenes új vezetőt

Dél-Amerikában szinte mindenkinek van története korrupt politikusról, aki a közelben vásárolt fel egy számára fontos intézményt, iskolát, földet vagy éppen erdőt. Mindenki a saját bőrén tapasztalta, hogy az állami oktatás színvonala aggodalomra ad okot, az infra­struktúra akadozik, a rendőrséggel és a környék bűnbandáival pedig célravezető jóban lenni. A dél-amerikai kontinens lakosai érzik azt is, hogy az egyébként irigyelt Egyesült Államok kizsákmányolja a déli szomszédokat, hogy a keményen ledolgozott tizenhat órák a külföldi nagyvállalatokat gazdagítják.

Mindezek után nem meglepő, hogy sokakban felcsillan a remény, amikor egy politikus így szól: „Veletek vagyok, értetek, segítek!” Márpedig ez a dél-amerikai politikától egyáltalán nem idegen. A populizmusnak nevezett politikai logika itt évtizedes múltra tekint vissza. „Kedves barátom: adj meg mindent a népnek, különösen pedig a munkásoknak, ami csak lehetséges” – írta jó tanácsként több mint fél évszázaddal ezelőtt chilei kollégájának az argentin populizmus atyja, Juan Perón. Hozzátette: „Amikor úgy tűnik számodra, hogy már túl sokat adtál, adjál még többet.”

Napjainkban a nyugati demokráciák­ban felemelkedő „jobboldali populizmusnak”, a trumpizmusnak nevezett jelenség nyomán sokan Dél-Amerikában is ennek megjelenését vizionálják. Persze ahogy két ember sem lehet egyforma, két ország vagy két régió esetében ez még kevésbé lehetséges. A tömegek támogatására építő politikai logika itt egészen másként fest, mint a világ más tájain, az azonban tény, hogy újra felütötte fejét Dél-Amerikában.

A régió két legnépesebb országában, Mexikóban és Brazíliában is választást tartottak az idén. Mexikóban egy alacsony, ezüsthajú, szociális juttatásokat, melegjogokat, biztonságot és a drogháború végét ígérő veterán politikus, az AMLO-ként ismert Andrés Manuel López Obrador szakította meg az évtizedek óta tartó jobboldali kormányzást.

Brazíliában ezzel szemben, ahol a lakosságban főként a botrányosan kiterjedt korrupció, a vészes közbiztonsági helyzet és a venezuelai bevándorlás miatt pattant el valami, a szélsőjobboldalinak és homofóbnak titulált, trumpistaként számontartott Jair Bolsonaro nyerte meg a választást. Bár a két győzelmet arató politikus teljesen ellentétes ideológiát vall, az üzenet ugyanaz: rendet teszek az országban, leszámolok az eddigi elit gaztetteivel, és felemellek titeket.

Pedig az utóbbi években úgy tűnt, Dél-Amerikában leáldozott a 2000-es évekig népszerű baloldali „populizmusnak”. Argentínában 2010-ben életét vesztette Néstor Kirchner, a hatalmat átvevő felesége, Cristina pedig 2015-ben lépett vissza a korrupciós botrányok miatt. A bolivári forradalom atyja, Hugo Chávez venezuelai vezető 2013-ban hunyt el, utódja, Nicolás Maduro kezében pedig darabjaira hullott a kontinens más országaiban irigyelt jólét. Rafael Correa ecuadori és Evo Morales bolíviai elnök saját maga is szemtanúja lehetett népszerűségvesztésének, bár utóbbi ma is húzza a kokatermelő ország nyikorgó kerekű szekerét.

Elemzők szerint mindez azért következett be, mert a baloldali „populisták” két kézzel szórták a pénzt a nép szociális juttatásaira. Ehhez persze hozzájárult az exporttermékek keresletének és az olajárnak az esése is, de tény, hogy az utóbbi években újra a neoliberális ideológia aratott győzelmeket. Brazíliában megbuktatták Dilma Rous­seff baloldali elnök asszonyt, Argentína megválasztotta Mauricio Macri befolyásos üzletembert, Ecuador és Chile is jobbra tolódott, és újra előtérbe került az állami kiadások megvágása és a külföldi befektetők beengedése. Az új vezetők a jobboldalt, a fehér elitet és az USA- és piacbarát vezetést jelentették a kontinensen. – Eladják az országot – sóhajtottak a dél-amerikaiak, és mivel a pénztárcájuk tényleg nem vastagodott, a rendszerellenesek bejegyzéseit kezdték lájkolgatni a közösségi oldalakon.

Bár a nemzetközi sajtóban aggódnak Brazília és Mexikó jövőjével kapcsolatban, a lakosság valójában csak a saját, legégetőbb problémáira reagált az idei elnökválasztásokkal. A kérdés persze, hogy az új vezetők mennyire tartják be az ígéreteiket, és hogyan tudnak majd demokratikusan kormányozni, ha a gazdasági elit támogatását nem élvezik. Sokat elmond majd az is, hogy mit hoznak a 2019-es argentin, bolíviai és uruguayi választások.